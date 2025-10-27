Tchad : Rencontre du Conseil Provincial de Concertation des Producteurs Ruraux du Kanem





L'objectif principal de cette rencontre était de remettre officiellement le règlement intérieur du conseil aux membres du conseil départemental, sous-préfectoral et communal des producteurs ruraux du Kanem. Ce moment a été marqué par une volonté de structurer et d'officialiser les activités des producteurs, afin d'optimiser leur engagement et leurs résultats sur le terrain.



Dans son allocution, le Secrétaire Général ABDRAMANE ADOUM MAI a mis en lumière plusieurs activités réalisées par le conseil au cours des trois derniers mois. Il a souligné l'importance de la collaboration entre les producteurs et leur conseil, rappelant aux représentants présents l'importance d'une approche proactive dans leurs activités. Il a également salué l'engagement des membres, qui, par leurs efforts, contribuent à améliorer les conditions de vie des producteurs dans un contexte souvent difficile.



Le Secrétaire Général a également effectué la restitution d'une rencontre récente tenue à N'Djamena, organisée par le Conseil National de Concertation des Producteurs du Tchad. Cette restitution a permis d'échanger des bonnes pratiques et d'informer les membres sur les stratégies nationales visant à soutenir le secteur agricole.



MAHAMAT IDRISS ABACHEIK a pris la parole pour aborder des points cruciaux concernant le rôle que peut jouer le conseil auprès des producteurs. Il a souligné l'importance de la sensibilisation, notamment en ce qui concerne la gestion des feux de brousse, une problématique majeure pour les agriculteurs de la région.





Lors de cette rencontre, une campagne de sensibilisation a été lancée en collaboration avec le secteur de l'ANADER. Plus de 360 groupements à vocation agricole du Kanem-Centre ont été enregistrés, témoignant de l'engagement croissant des producteurs à s'organiser et à se structurer pour faire face aux défis du secteur.





Cette rencontre, qui a marqué la troisième réunion consécutive des mois d'août, septembre et octobre, illustre l'engagement continu du Conseil Provincial de Concertation des Producteurs Ruraux du Kanem à renforcer la collaboration entre les producteurs et les institutions, tout en mettant en avant l'importance d'une approche collective pour surmonter les défis agricoles de la région.





Ainsi, le Conseil Provincial des Producteurs Ruraux du Kanem continue de jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement des producteurs, en leur fournissant les outils nécessaires pour améliorer leur efficacité et leur résilience face aux aléas climatiques et économiques. Le conseil provincial se dit disposé à accompagner et superviser sur le terrain les activités du P2RS et de l'ANADER au Kanem.