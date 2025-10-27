Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Rencontre du Conseil Provincial de Concertation des Producteurs Ruraux du Kanem


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 27 Octobre 2025


Le 25 octobre 2026, le Conseil Provincial de Concertation des Producteurs Ruraux du Kanem a organisé une rencontre au secteur de l'ANADER à Mao. Cette réunion, présidée par le Secrétaire Général ABDRAMANE ADOUM MAI, s’est déroulée en présence de MAHAMAT IDRISS ABACHEIK, chef du sous-secteur de l'ANADER de Mao, et du Secrétaire Général Adjoint du conseil, AHMAT MASSOUD.


Tchad : Rencontre du Conseil Provincial de Concertation des Producteurs Ruraux du Kanem


  L'objectif principal de cette rencontre était de remettre officiellement le règlement intérieur du conseil aux membres du conseil départemental, sous-préfectoral et communal des producteurs ruraux du Kanem. Ce moment a été marqué par une volonté de structurer et d'officialiser les activités des producteurs, afin d'optimiser leur engagement et leurs résultats sur le terrain.

Dans son allocution, le Secrétaire Général ABDRAMANE ADOUM MAI a mis en lumière plusieurs activités réalisées par le conseil au cours des trois derniers mois. Il a souligné l'importance de la collaboration entre les producteurs et leur conseil, rappelant aux représentants présents l'importance d'une approche proactive dans leurs activités. Il a également salué l'engagement des membres, qui, par leurs efforts, contribuent à améliorer les conditions de vie des producteurs dans un contexte souvent difficile.

Le Secrétaire Général a également effectué la restitution d'une rencontre récente tenue à N'Djamena, organisée par le Conseil National de Concertation des Producteurs du Tchad. Cette restitution a permis d'échanger des bonnes pratiques et d'informer les membres sur les stratégies nationales visant à soutenir le secteur agricole.

MAHAMAT IDRISS ABACHEIK a pris la parole pour aborder des points cruciaux concernant le rôle que peut jouer le conseil auprès des producteurs. Il a souligné l'importance de la sensibilisation, notamment en ce qui concerne la gestion des feux de brousse, une problématique majeure pour les agriculteurs de la région.

 
Lors de cette rencontre, une campagne de sensibilisation a été lancée en collaboration avec le secteur de l'ANADER. Plus de 360 groupements à vocation agricole du Kanem-Centre ont été enregistrés, témoignant de l'engagement croissant des producteurs à s'organiser et à se structurer pour faire face aux défis du secteur.

 
Cette rencontre, qui a marqué la troisième réunion consécutive des mois d'août, septembre et octobre, illustre l'engagement continu du Conseil Provincial de Concertation des Producteurs Ruraux du Kanem à renforcer la collaboration entre les producteurs et les institutions, tout en mettant en avant l'importance d'une approche collective pour surmonter les défis agricoles de la région.

 
Ainsi, le Conseil Provincial des Producteurs Ruraux du Kanem continue de jouer un rôle essentiel dans l'accompagnement des producteurs, en leur fournissant les outils nécessaires pour améliorer leur efficacité et leur résilience face aux aléas climatiques et économiques. Le conseil provincial se dit disposé à accompagner et superviser sur le terrain les activités du P2RS et de l'ANADER au Kanem.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/10/2025

Tchad : 30 femmes formées aux compétences numériques et à l’IA générative

Tchad : 30 femmes formées aux compétences numériques et à l’IA générative

Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat Tchad – Célébration de la Journée mondiale de la femme rurale couplée à Octobre Rose dans le Salamat 26/10/2025

Populaires

Tchad : Être admis à la retraite signifie-t-il une fin en soi ?

26/10/2025

Cameroun : Le Représentant américain Gregory Meeks appelle à la transparence des résultats électoraux

26/10/2025

Cameroun : Prière œcuménique pour la paix à la Base du BIR de Salak

26/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter