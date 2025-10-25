Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Renforcement des capacités sur les droits humains et la communication inclusive à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 26 Octobre 2025


Un atelier de renforcement des capacités sur les droits humains et la communication inclusive a réuni, à Bol, cinquante membres issus de six Organisations de la Société Civile (OSC) et d’Organisations à Base Communautaire (OBC) identifiées dans la province du Lac.


  Cette formation, organisée par le Réseau des Associations et Groupements des Femmes Handicapées du Tchad (RAGFHT), bénéficie de l’appui technique et financier du Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD).

 
Pendant deux jours, les participants seront amenés à :
  • explorer les fondements et principes universels des droits humains ;
  • identifier les violations ou les risques locaux en matière de droits fondamentaux ;
  • découvrir et mettre en pratique des techniques de communication inclusive favorisant la participation de tous, y compris des personnes en situation de handicap.
Selon Achè Mahamat Abdoulaye, coordinatrice du RAGFHT, « les OSC et les structures communautaires jouent un rôle essentiel dans la promotion de la paix, de la cohésion sociale et de la protection des droits humains. Cet atelier vise à renforcer leurs compétences pour qu’elles deviennent des relais efficaces dans leurs communautés. »


Les travaux se déroulent dans une ambiance participative, marquée par des échanges d’expériences, des études de cas et des discussions sur les réalités locales de la province du Lac. Les participants espèrent qu’à l’issue de cette formation, ils pourront mieux intégrer la dimension inclusive et les principes des droits humains dans leurs actions quotidiennes au service des populations vulnérables.


