Tchad : Rentrée parlementaire sous le signe de la discipline et de l'engagement

Hommages et priorités de la session

L'examen du projet de loi de finances 2026 .

. Le soutien au Plan national de développement "Tchad Connexion 2030", en vue de la Table ronde de financement prévue à Dubaï en novembre.

Un pays acteur de la stabilité régionale

M. Tchaïmi a commencé son discours en rendant hommage aux six enfants décédés dans l'accident de la route de Nahaina et a appelé le gouvernement à renforcer la sécurité routière.Les priorités législatives de cette session incluent :Le président de l'Assemblée a salué les efforts de réconciliation nationale, notamment l'accord de Mandakaou, et a mis en avant le rôle de médiateur du Tchad dans la résolution des conflits régionaux, citant l'accord de paix en Centrafrique.Il a également abordé la nécessité d'une révision technique de la Constitution de 2023 pour corriger des "insuffisances" et a exhorté le gouvernement à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. En conclusion, il a appelé les parlementaires à faire preuve de rigueur et de discipline, y compris sur les réseaux sociaux.