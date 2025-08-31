Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Rentrée parlementaire sous le signe de la discipline et de l'engagement


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 1 Septembre 2025


La deuxième session ordinaire de la quatrième législature de l’Assemblée nationale a été officiellement ouverte ce 1er septembre à N'Djamena. Le président de l'Assemblée, Ali Kolotou Tchaïmi, a rappelé aux députés leur mission de servir le peuple dans le respect de la Constitution.


Tchad : Rentrée parlementaire sous le signe de la discipline et de l'engagement
 

Hommages et priorités de la session

 
M. Tchaïmi a commencé son discours en rendant hommage aux six enfants décédés dans l'accident de la route de Nahaina et a appelé le gouvernement à renforcer la sécurité routière.
 
Les priorités législatives de cette session incluent :
  • L'examen du projet de loi de finances 2026.
  • Le soutien au Plan national de développement "Tchad Connexion 2030", en vue de la Table ronde de financement prévue à Dubaï en novembre.
 

Un pays acteur de la stabilité régionale

 
Le président de l'Assemblée a salué les efforts de réconciliation nationale, notamment l'accord de Mandakaou, et a mis en avant le rôle de médiateur du Tchad dans la résolution des conflits régionaux, citant l'accord de paix en Centrafrique.

 
Il a également abordé la nécessité d'une révision technique de la Constitution de 2023 pour corriger des "insuffisances" et a exhorté le gouvernement à renforcer la lutte contre les violences faites aux femmes et aux enfants. En conclusion, il a appelé les parlementaires à faire preuve de rigueur et de discipline, y compris sur les réseaux sociaux.


