Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Rentrée scolaire à Dagour, le sous-préfet en campagne de sensibilisation


Alwihda Info | Par Mahamat Abdelbanat Kourma - 21 Septembre 2025


Ce samedi 20 septembre 2025, le sous-préfet de Dagour, Abakar Hamid Idriss, s’est rendu au village de Liwi, situé à 7 km de Dagour, dans le cadre d’une campagne de sensibilisation sur les défis liés à l’éducation et les préparatifs de la rentrée scolaire 2025–2026.


Tchad : Rentrée scolaire à Dagour, le sous-préfet en campagne de sensibilisation


  L'objectif principal est de mobiliser les acteurs locaux pour garantir une rentrée scolaire effective et encourager la scolarisation massive des enfants. À Liwi, l’école accueille 435 élèves, dont 176 filles, mais le système éducatif reste confronté à de nombreux défis.

 
Le sous-préfet a exhorté les responsables communautaires, les enseignants et les parents à travailler main dans la main pour bâtir une politique éducative cohérente. Il a rappelé que le quinquennat du chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, place l’éducation parmi ses priorités. Il a également profité de l'occasion pour visiter les bâtiments scolaires, dont un est en cours de construction.

 
En clôture de sa mission, il s’est rendu au centre de santé du village. Bien que les activités y soient saluées, plusieurs manquements ont été relevés, notamment l'absence de logements pour le personnel, le manque de salles d’observation, de clôtures et d'un point d’eau potable.

 
Le sous-préfet a lancé un appel à une mobilisation collective pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage dans la sous-préfecture de Dagour.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 20/09/2025

Tchad : Kedella Younous Lamine Kosso prend la tête de la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports du Kanem

Tchad : Kedella Younous Lamine Kosso prend la tête de la délégation provinciale de la Jeunesse et des Sports du Kanem

Tchad : Le ministre des Finances à l'écoute des startups dans le cadre de « Tchad Connexion 2030 » Tchad : Le ministre des Finances à l'écoute des startups dans le cadre de « Tchad Connexion 2030 » 20/09/2025

Populaires

Mali : les FAMa annoncent deux opérations majeures contre des groupes terroristes

20/09/2025

Tchad : Am-Timan se mobilise pour la Journée mondiale du nettoyage

20/09/2025

Nigeria : Des frappes aériennes tuent de nombreux terroristes dans l'État de Borno

20/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 19/09/2025 - Ndafogo Salmanou Ludovic

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : La question de la dot au cœur d'un débat social

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter