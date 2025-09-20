Tchad : Rentrée scolaire à Dagour, le sous-préfet en campagne de sensibilisation





L'objectif principal est de mobiliser les acteurs locaux pour garantir une rentrée scolaire effective et encourager la scolarisation massive des enfants. À Liwi, l’école accueille 435 élèves, dont 176 filles, mais le système éducatif reste confronté à de nombreux défis.





Le sous-préfet a exhorté les responsables communautaires, les enseignants et les parents à travailler main dans la main pour bâtir une politique éducative cohérente. Il a rappelé que le quinquennat du chef de l’État, Mahamat Idriss Déby Itno, place l’éducation parmi ses priorités. Il a également profité de l'occasion pour visiter les bâtiments scolaires, dont un est en cours de construction.





En clôture de sa mission, il s’est rendu au centre de santé du village. Bien que les activités y soient saluées, plusieurs manquements ont été relevés, notamment l'absence de logements pour le personnel, le manque de salles d’observation, de clôtures et d'un point d’eau potable.





Le sous-préfet a lancé un appel à une mobilisation collective pour améliorer les conditions de vie et d’apprentissage dans la sous-préfecture de Dagour.