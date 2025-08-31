Tchad : Restitution du séminaire sur la décentralisation à Bol

Les rapports entre l'État et les collectivités territoriales.

Le transfert de compétences.

Le contrôle juridique des actes des collectivités.

Les modalités de gestion locale.

Lors de son allocution, le général Tidjani a détaillé les principaux thèmes du séminaire :Il a souligné que la décentralisation offre de réelles opportunités pour le développement et la gouvernance de proximité. Les participants ont accueilli favorablement cette initiative et ont réaffirmé leur volonté d'accompagner la mise en œuvre des recommandations. Ils ont également insisté sur l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale, qu'ils considèrent comme des conditions essentielles pour le succès de ce processus.