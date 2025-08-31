Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Restitution du séminaire sur la décentralisation à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 31 Août 2025


Le délégué général du gouvernement auprès de la province du Lac, le général Saleh Haggar Tidjani, a présidé une réunion à Bol pour restituer les conclusions du séminaire national sur la décentralisation, qui s'est tenu à N'Djamena du 21 au 25 juillet 2025.


Lors de son allocution, le général Tidjani a détaillé les principaux thèmes du séminaire :
  • Les rapports entre l'État et les collectivités territoriales.
  • Le transfert de compétences.
  • Le contrôle juridique des actes des collectivités.
  • Les modalités de gestion locale.
Il a souligné que la décentralisation offre de réelles opportunités pour le développement et la gouvernance de proximité. Les participants ont accueilli favorablement cette initiative et ont réaffirmé leur volonté d'accompagner la mise en œuvre des recommandations. Ils ont également insisté sur l'importance de préserver la paix et la cohésion sociale, qu'ils considèrent comme des conditions essentielles pour le succès de ce processus.


