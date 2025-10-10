Tchad : Réunion du MATUH pour faire face aux inondations à N’Djaména-Bilala







La rencontre était centrée sur le phénomène récurrent des inondations qui frappe chaque année la préfecture de N’Djaména-Bilala, particulièrement au mois d’octobre.





Ce phénomène est causé par le débordement du Lac Fitri, entraînant la montée des eaux, d’importants dégâts matériels et la destruction de nombreuses habitations dans la localité.





Face à cette urgence, le délégué du MATUH a réaffirmé la volonté de son ministère de travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs concernés. L'objectif est de mettre en œuvre une politique visant à prévenir et réduire les impacts dévastateurs de ces inondations.