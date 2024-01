Tchad : Réunion du bureau politique national du MPS

Le secrétaire général, Mahamat Zen Bada, a profité de cette occasion pour transmettre les recommandations découlant du 11ème congrès extraordinaire du MPS qui s'est tenu le 13 janvier dernier. Ces orientations pratiques visent principalement à mobiliser la base dans les différentes provinces en faveur d'un soutien total et indéfectible au candidat du parti rassembleur aux prochaines élections présidentielles, Son Excellence Mahamat Idriss Deby Itno.



Cet événement revêt une importance capitale dans le paysage politique tchadien étant donné que les élections présidentielles sont un moment crucial pour l'avenir de la nation. Les directives données par le secrétaire général visent à assurer une mobilisation efficace et coordonnée des partisans et sympathisants afin de soutenir pleinement la candidature de Mahamat Idriss Deby Itno.



Il est clair que cette réunion marque le début d'une période intense d'activités politiques visant à renforcer la position du MPS et de son candidat aux élections présidentielles. La mobilisation des provinces est essentielle pour garantir un soutien solide lors des prochains scrutins.



Cette première réunion du Bureau Politique National sous la direction déterminée de Mahamat Zen Bada annonce une phase cruciale dans la course politique vers les prochaines élections présidentielles au Tchad. Les membres ont reçu des orientations claires et précises qui montrent l'engagement ferme du MPS envers son candidat.