Tchad : Rycko s'inscrit dans la musique 235

Au total cinq titres dont deux clips vidéos réalisés. Telles sont les œuvres de l'artiste Ryko qui a fait des dizaines d'années à l'étranger, un temps qui lui a servi à étudier et expérimenter plusieurs domaines nécessaires pour sa vie professionnelle et sa carrière musicale.



Aujourd'hui, il met à la disposition du public tchadien les cinq produits qui marquent pour lui un départ prometteur. Rycko est habitué à côtoyer les artistes de marque en Afrique de l'ouest. Il assure qu'en tant que tchadien, il a aussi du talent à faire valoir et que les autorités ne doivent pas se lasser d'accompagner les artistes.



Utilisant les rythmes universels, Rycko ajoute souvent des percussions des instruments tchadiens afin de se démarquer. Une particularité qui enrichie ses œuvres. Il évoque la remarque de l'Ivoirien Kedjevara qui a écouté un de ses titres ressemblant à du coupé-décalé mais l'instrument utilisé sort du commun ivoirien.



Rycko rassure que dans ses titres, il y met toujours une dernière touche traditionnelle tchadienne pour se démarquer. Il est formé comme beatmaker, musicien, réalisateur de clip et aussi designer ; plusieurs qualifications qui font de lui quelqu'un de spécial.