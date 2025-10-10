Tchad : SOS Éléphants s'inquiète de la résiliation du partenariat avec APN

SOS Éléphants du Tchad exprime sa vive préoccupation, suite à la décision du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, de mettre fin au partenariat avec African Parks Network (APN), qui gérait le Parc national de Zakouma, la réserve de Siniaka Minia et la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi.



Selon le communiqué, cette rupture unilatérale, survenue le 6 octobre, menace plus de quinze années d’efforts déployés pour restaurer les populations d’éléphants et protéger les écosystèmes d’un pays où le braconnage a longtemps été un fléau. Le communiqué indique que, depuis la création de SOS Éléphants en 2009, le Tchad a traversé une crise sans précédent, avec plus de 4 000 éléphants abattus en moins d’une décennie.



Grâce à la collaboration entre l'Etat tchadien, APN et des partenaires de la société civile, le braconnage a été presque éradiqué à Zakouma, permettant à la faune de retrouver un certain équilibre. SOS Éléphants poursuit son communiqué en soulignant qu'aujourd'hui, la décision de résilier ce partenariat pourrait avoir des conséquences désastreuses.



Elle pourrait engendrer un vide sécuritaire dans la surveillance des parcs, une reprise des activités de braconnage, ainsi qu’une perte de confiance des bailleurs internationaux dans le modèle de gestion des aires protégées au Tchad.



SOS Éléphants souligne également que la protection de la faune tchadienne a nécessité de lourds sacrifices, y compris ceux du feu Maréchal Idriss Deby Itno, qui avait personnellement soutenu les efforts de conservation. Dans ce contexte, l'association appelle les autorités à reconsidérer leur décision, et à engager un dialogue constructif avec APN et les acteurs nationaux de la conservation.



Le communiqué souligne que, la faune du Tchad, et en particulier ses éléphants, ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de décisions hâtives, après tant d’années de sacrifices et de progrès.