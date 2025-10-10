Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : SOS Éléphants s'inquiète de la résiliation du partenariat avec APN


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh - 10 Octobre 2025



Tchad : SOS Éléphants s'inquiète de la résiliation du partenariat avec APN
SOS Éléphants du Tchad exprime sa vive préoccupation, suite à la décision du ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement durable, de mettre fin au partenariat avec African Parks Network (APN), qui gérait le Parc national de Zakouma, la réserve de Siniaka Minia et la réserve naturelle et culturelle de l’Ennedi.

Selon le communiqué, cette rupture unilatérale, survenue le 6 octobre, menace plus de quinze années d’efforts déployés pour restaurer les populations d’éléphants et protéger les écosystèmes d’un pays où le braconnage a longtemps été un fléau. Le communiqué indique que, depuis la création de SOS Éléphants en 2009, le Tchad a traversé une crise sans précédent, avec plus de 4 000 éléphants abattus en moins d’une décennie.

Grâce à la collaboration entre l'Etat tchadien, APN et des partenaires de la société civile, le braconnage a été presque éradiqué à Zakouma, permettant à la faune de retrouver un certain équilibre. SOS Éléphants poursuit son communiqué en soulignant qu'aujourd'hui, la décision de résilier ce partenariat pourrait avoir des conséquences désastreuses.

Elle pourrait engendrer un vide sécuritaire dans la surveillance des parcs, une reprise des activités de braconnage, ainsi qu’une perte de confiance des bailleurs internationaux dans le modèle de gestion des aires protégées au Tchad.

SOS Éléphants souligne également que la protection de la faune tchadienne a nécessité de lourds sacrifices, y compris ceux du feu Maréchal Idriss Deby Itno, qui avait personnellement soutenu les efforts de conservation. Dans ce contexte, l'association appelle les autorités à reconsidérer leur décision, et à engager un dialogue constructif avec APN et les acteurs nationaux de la conservation.

Le communiqué souligne que, la faune du Tchad, et en particulier ses éléphants, ne doit pas être sacrifiée sur l’autel de décisions hâtives, après tant d’années de sacrifices et de progrès.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 09/10/2025

Tchad : bulletin statistique des Transports 2024, examen et validation avant publication

Tchad : bulletin statistique des Transports 2024, examen et validation avant publication

Tchad : le conseil provincial du Kanem met dix fûts de gasoil à la disposition de TchadElec de Mao Tchad : le conseil provincial du Kanem met dix fûts de gasoil à la disposition de TchadElec de Mao 09/10/2025

Populaires

Tcha : 300 téléphones, 228 armes blanches et des drogues saisis à la prison de Klessoum

09/10/2025

Tchad : Rayskim EDM, le pionnier qui a donné une âme au rap-slam tchadien

09/10/2025

Présidentielle au Cameroun : des sessions de formation en France pour un scrutin apaisé et transparent

09/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 07/10/2025 - Me Fayçal Megherbi

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

La Cour administrative d’appel de Versailles annule le refus de regroupement familial sur place

N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? N'Djamena : Qu'est-ce qui freine l'organisation citoyenne pour la propreté ? 06/10/2025 - Gontran Temandang

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter