Tchad : SOS SAHEL lance quatre (04) offres de recrutements dans le cadre du Projet "NACHBO"

SOS SAHEL, recrute dans le cadre de l’exécution du PROJET DE SECURISATION ALIMENTAIRE ET NUTRITIONNELLE DES POPULATIONS VULNERABLES DE LA PROVINCE DU GUERA (NACHBO), le personnel dont les missions, attributions, responsabilités, et critères sont décrits ci-après. Les candidats intéressés devront envoyer exclusivement leurs dossiers de candidature par email à recrutement2022.sossahel@gmail.com au plus tard le 27 mai 2022, en indiquant le poste dans l’objet du mail. Leur dossier doit être composé de : CV, lettre de motivation, copie des attestations des diplômes et de travail. Ils indiqueront la référence du poste tel que précisé ci-après :



1/ Un(e) Chargé(e) de projet, Basé(e) à Mongo avec des fréquents déplacements sur le terrain :



Un(e) Chargé(e) de projet, Basé à Mongo avec des fréquents déplacements sur le terrain Missions et responsabilités Sous la supervision du Directeur Pays, le Chargé de projet est responsable de la bonne gestion du projet, de la planification et du suivi des opérations, du management de l’équipe projet, de la coordination et de la gestion des relations avec les partenaires de mises en œuvre et de la préparation des reportings. De façon plus générale, il participera au suivi et au développement du portefeuille d’opérations dans le pays et à la valorisation de l’expertise de SOSSIF au Tchad. Le poste est basé à Mongo avec de fréquents déplacements sur le terrain.



2/ Un(e) Expert(e) Agricole (H/F), Basé(e) à Mongo avec des fréquents déplacements dans la région du GUERA :



Sous la supervision du Chef de projet, l’Expert Agricole aura pour mission principale la planification, l’exécution et le suivi de toutes les activités agricoles à réaliser dans le cadre du projet. Outre ce projet, il devra participer à toutes les opérations du bureau pays dans le domaine de la réalisation des activités agricoles et appuyer le développement du portefeuille.



3/ Un(e) Comptable (H/F) Basé(e) à N’Djaména :



Sous la supervision du Responsable Administratif et Financier (RAF) du Bureau Pays et du Chef de projet, le/la comptable sera responsable de la bonne gestion administrative et comptable des opérations 4 du Projet dans le respect des procédures et des délais requis pour garantir l’éligibilité des dépenses ainsi qu’une bonne visibilité de l’exécution financière du projet. Il/elle appuiera en fonction des besoins les opérations générales du bureau pays dans son domaine de compétence et contribuera au développement de son portefeuille de programmes.



4/ Un(e) Référent(e) en suivi évaluation – (H/F) Basé(e) à Mongo avec des fréquents déplacements sur le terrain :



Sous la supervision du Chef de Projet, le Référent en Suivi Evaluation est responsable de la mise en place d’un système opérationnel de Suivi Evaluation, de la planification et du suivi des opérations, de la capitalisation des acquis du projet et du reporting. Le poste est basé à Mongo avec de fréquents déplacements sur le terrain.

Veuillez télécharger l'annonce relative aux recrutements dans son intégralité, ci-dessous :