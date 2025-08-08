Tchad - Sarh : La 4ème promotion de Sociologie célèbre la fin de son parcours universitaire et se tourne vers l'avenir

Oumar Ali Nanina , le Préfet du département de Barh Koh, a rappelé aux lauréats que la réussite professionnelle exige des efforts constants : « Chers lauréats, on ne naît pas cadre, on le devient ! Le travail, l’endurance et la persévérance seront vos meilleurs alliés. »

, le Préfet du département de Barh Koh, a rappelé aux lauréats que la réussite professionnelle exige des efforts constants : « Chers lauréats, on ne naît pas cadre, on le devient ! Le travail, l’endurance et la persévérance seront vos meilleurs alliés. » Le Dr Nideou Dassidi , Maître de Conférences et Chef du service de suivi des enseignements, a encouragé les jeunes diplômés à faire preuve d'audace : « Frappez, on vous ouvrira ; demandez, on vous donnera. La vie appartient à ceux qui osent et se fixent des objectifs. »

, Maître de Conférences et Chef du service de suivi des enseignements, a encouragé les jeunes diplômés à faire preuve d'audace : « Frappez, on vous ouvrira ; demandez, on vous donnera. La vie appartient à ceux qui osent et se fixent des objectifs. » Le Dr Djimadoum Ngakoutou, Directeur de la Recherche et de la Coopération, a mis l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat comme solution au chômage : « L’entrepreneuriat est l’antidote au chômage et à la pauvreté. Vous avez acquis des compétences, utilisez-les pour innover et entreprendre. »

L'événement a réuni des autorités administratives, des enseignants, des parents et d'autres étudiants. Parmi les invités d'honneur figurait le Préfet du département de Barh Koh, Oumar Ali Nanina, ainsi que plusieurs responsables académiques.Les discours prononcés lors de la cérémonie ont souligné que le diplôme n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau défi.La cérémonie s'est conclue dans une ambiance festive, les jeunes sociologues quittant l'événement avec un sentiment de réussite et des conseils précieux pour la suite de leur parcours.