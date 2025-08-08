Alwihda Info
TCHAD

Tchad - Sarh : La 4ème promotion de Sociologie célèbre la fin de son parcours universitaire et se tourne vers l'avenir


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 8 Août 2025


La 4ème promotion des étudiants en sociologie de l’Université de Sarh a célébré la fin de son cycle de licence ce vendredi 8 août 2025. C'est au Palais des Arts et de la Culture Ngarta Tombalbaye de Sarh que cette cérémonie, organisée sous forme de conférence-débat, a eu lieu. Elle a marqué la transition entre leur vie étudiante et leur entrée prochaine dans le monde professionnel.


  L'événement a réuni des autorités administratives, des enseignants, des parents et d'autres étudiants. Parmi les invités d'honneur figurait le Préfet du département de Barh Koh, Oumar Ali Nanina, ainsi que plusieurs responsables académiques.
 

 

Les discours prononcés lors de la cérémonie ont souligné que le diplôme n'est pas une fin en soi, mais le début d'un nouveau défi.
  • Oumar Ali Nanina, le Préfet du département de Barh Koh, a rappelé aux lauréats que la réussite professionnelle exige des efforts constants : « Chers lauréats, on ne naît pas cadre, on le devient ! Le travail, l’endurance et la persévérance seront vos meilleurs alliés. »
  • Le Dr Nideou Dassidi, Maître de Conférences et Chef du service de suivi des enseignements, a encouragé les jeunes diplômés à faire preuve d'audace : « Frappez, on vous ouvrira ; demandez, on vous donnera. La vie appartient à ceux qui osent et se fixent des objectifs. »
  • Le Dr Djimadoum Ngakoutou, Directeur de la Recherche et de la Coopération, a mis l'accent sur l'importance de l'entrepreneuriat comme solution au chômage : « L’entrepreneuriat est l’antidote au chômage et à la pauvreté. Vous avez acquis des compétences, utilisez-les pour innover et entreprendre. »
La cérémonie s'est conclue dans une ambiance festive, les jeunes sociologues quittant l'événement avec un sentiment de réussite et des conseils précieux pour la suite de leur parcours.


