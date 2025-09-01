Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Sarh abrite un atelier sur le projet de code pastoral


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 1 Septembre 2025



Tchad : Sarh abrite un atelier sur le projet de code pastoral
Ce lundi 1er septembre 2025, la ville de Sarh accueille un atelier zonal consacré à la relecture du projet de code pastoral. L’ouverture officielle a été faite par le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr. Abderahim Awat Atteib. Cette rencontre réunit des participants venus de quatre provinces : le Logone Occidental, le Logone Oriental, le Mandoul et le Moyen-Chari.

Pendant deux jours, ils vont discuter de plusieurs sujets liés à l’élevage et à l’agriculture. Parmi les sous-thèmes abordés figurent la gestion des espaces pastoraux, les droits d’accès aux ressources, les obligations des éleveurs et agro-éleveurs, ainsi que les mécanismes de règlement des conflits entre communautés.

Le maire de Sarh, Mahamat Boka Ramadan, a salué l’initiative. Pour lui, cet atelier est une occasion d’analyser les causes des conflits fréquents entre agriculteurs et éleveurs, surtout en cette saison des pluies. Le représentant du Conseil National de Concertation des Producteurs ruraux, Soumaïne Albachar Algoni, a rappelé que l’absence d’un cadre juridique clair est souvent à l’origine des tensions.

Il a invité les participants à mettre de côté les différences pour travailler dans l’intérêt général. Ceci pour un développement socioéconomique et une cohabitation pacifique au Tchad. Le secrétaire général du Moyen-Chari, Fidèle Kodé Ngolo, a qualifié le futur code pastoral d’outil indispensable pour mieux gérer les ressources et encadrer les activités pastorales.

Dans son discours, le ministre de l’Élevage et de la Production animale, Pr Abderahim Awat Atteib a insisté sur le caractère participatif de cette démarche. Selon lui, l’objectif est de doter le Tchad d’un texte moderne, consensuel et adapté aux réalités du terrain, afin de favoriser une meilleure cohabitation entre agriculteurs et éleveurs. Les travaux prendront fin le 2 septembre 2025 avec la présentation et l’adoption des recommandations issues des échanges.


