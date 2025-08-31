Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

Objectifs et enjeux de l'assemblée

Dresser le bilan du bureau exécutif sortant et évaluer les recommandations précédentes.

Proposer de nouvelles orientations pour l'avenir de l'organisation.

Préparer la participation du RAJAT à deux événements majeurs : la 11e session de l’Association des Conférences Épiscopales de la Région de l’Afrique Centrale en janvier 2026 et la célébration du centenaire de l'Église catholique au Tchad.

Selon Djerayom Donatien, coordinateur diocésain du RAJAT à Sarh, l'assemblée permettra de :Djerayom Donatien a lancé un appel aux anciens jécistes, aux fidèles et aux autorités pour obtenir un soutien moral, matériel et financier afin d'assurer le succès de cette rencontre, qu'il considère comme un "pèlerinage de foi" et un moment clé pour "bâtir ensemble une Église plus vivante, plus prophétique et plus solidaire".