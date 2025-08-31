Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 31 Août 2025


Le Réseau des Anciens Jécistes d’Afrique au Tchad (RAJAT) a annoncé lors d'un point de presse ce dimanche 31 août 2025 que sa prochaine Assemblée générale nationale se tiendra à Sarh du 3 au 7 septembre. L'événement, placé sous le thème "Rajécistes, pèlerins d’espérance face aux défis de la dignité humaine", rassemblera plus de 250 anciens jécistes de tout le Tchad.


Objectifs et enjeux de l'assemblée

 
Selon Djerayom Donatien, coordinateur diocésain du RAJAT à Sarh, l'assemblée permettra de :
  • Dresser le bilan du bureau exécutif sortant et évaluer les recommandations précédentes.
  • Proposer de nouvelles orientations pour l'avenir de l'organisation.
  • Préparer la participation du RAJAT à deux événements majeurs : la 11e session de l’Association des Conférences Épiscopales de la Région de l’Afrique Centrale en janvier 2026 et la célébration du centenaire de l'Église catholique au Tchad.
Djerayom Donatien a lancé un appel aux anciens jécistes, aux fidèles et aux autorités pour obtenir un soutien moral, matériel et financier afin d'assurer le succès de cette rencontre, qu'il considère comme un "pèlerinage de foi" et un moment clé pour "bâtir ensemble une Église plus vivante, plus prophétique et plus solidaire".


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
