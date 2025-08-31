Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

Objectifs et enjeux de l'assemblée
Selon Djerayom Donatien, coordinateur diocésain du RAJAT à Sarh, l'assemblée permettra de :
- Dresser le bilan du bureau exécutif sortant et évaluer les recommandations précédentes.
- Proposer de nouvelles orientations pour l'avenir de l'organisation.
- Préparer la participation du RAJAT à deux événements majeurs : la 11e session de l’Association des Conférences Épiscopales de la Région de l’Afrique Centrale en janvier 2026 et la célébration du centenaire de l'Église catholique au Tchad.