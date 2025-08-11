Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Sarh célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance


Alwihda Info | Par Elwood Dk - 11 Août 2025


La ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a célébré le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance du Tchad ce 11 août 2025. La cérémonie a eu lieu sur la place de l’Indépendance, en présence d'une foule nombreuse et de nombreuses personnalités.





  Les festivités se sont déroulées sous la présidence d'Abdraman Ahmat Bargou, délégué général du gouvernement auprès de la province. Plusieurs députés, sénateurs, autorités locales et forces de défense et de sécurité étaient également présents.

 
La cérémonie a été marquée par les temps forts suivants :
  • La revue des troupes par les autorités.
  • Le dépôt de gerbes en hommage aux héros de la Nation.
  • Un grand défilé militaire qui a clôturé l'événement, symbolisant l'unité et la souveraineté du pays.




