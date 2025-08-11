Tchad : Sarh célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

Les festivités se sont déroulées sous la présidence d'Abdraman Ahmat Bargou, délégué général du gouvernement auprès de la province. Plusieurs députés, sénateurs, autorités locales et forces de défense et de sécurité étaient également présents.
La cérémonie a été marquée par les temps forts suivants :
- La revue des troupes par les autorités.
- Le dépôt de gerbes en hommage aux héros de la Nation.
- Un grand défilé militaire qui a clôturé l'événement, symbolisant l'unité et la souveraineté du pays.