TCHAD

Tchad : Sarh célèbre le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance

Alwihda Info | Par Elwood Dk - 11 Août 2025

La ville de Sarh, chef-lieu de la province du Moyen-Chari, a célébré le 65ᵉ anniversaire de l'indépendance du Tchad ce 11 août 2025. La cérémonie a eu lieu sur la place de l’Indépendance, en présence d'une foule nombreuse et de nombreuses personnalités.