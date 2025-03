Tchad - Sarh en action : Une mobilisation citoyenne exemplaire pour une ville plus propre

Dès 6 heures du matin, des volontaires, incluant l’exécutif communal, des conseillers municipaux, ainsi qu'un grand nombre de jeunes et de femmes, se sont mobilisés armés de pelles, râteaux et sacs de collecte. L'objectif de cette opération était de débarrasser les espaces publics des déchets pour redonner à l’avenue une image plus attrayante.



Cette action ne se limite pas à un simple nettoyage ; elle s'inscrit dans une dynamique à long terme visant à instaurer une gestion durable des déchets et à sensibiliser la population à l’importance d’un environnement propre et sain. Le Préfet du département de Barh-Koh, Oumar Ali Nanina, présent sur le terrain, a salué cette initiative exemplaire, soulignant que cette mobilisation citoyenne reflète la volonté de l’exécutif communal d’inscrire Sarh dans une perspective de développement durable et de valorisation de son patrimoine urbain. Première opération de ce genre depuis l’installation de la nouvelle équipe municipale, cette initiative marque un tournant dans les efforts de la mairie pour faire de la salubrité une priorité. En engageant activement les habitants, la commune espère ancrer des pratiques éco-responsables pour inciter chacun à adopter un comportement exemplaire en matière de gestion des déchets. Si cette première initiative a permis de réaliser un nettoyage significatif d’une zone clé de la ville, elle a également mis en lumière l’importance d’un engagement collectif pérenne. Mahamat Boka Ramadane a déclaré que son équipe ne comptait pas s'arrêter là : "D’autres campagnes d’assainissement et de sensibilisation sont prévues dans les mois à venir afin de faire de Sarh une ville modèle en matière d’hygiène et de développement urbain durable."



La mairie invite ainsi tous les citoyens à participer activement à cette démarche pour un avenir plus propre et plus sain, rappelant que le changement commence par l’action de chacun. Cette mobilisation citizen est un beau témoignage de ce que peut accomplir une communauté unie par un objectif commun de propreté et de durabilité.