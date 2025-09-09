Alwihda Info
TCHAD

Tchad : « Semaine du 20 sans vin », le CEDIRA mobilise contre le syndrome d’alcoolisation fœtale


Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 10 Septembre 2025



Tchad : « Semaine du 20 sans vin », le CEDIRA mobilise contre le syndrome d’alcoolisation fœtale
À l'occasion de la Journée mondiale de lutte contre le SAF (Syndrome d'Alcoolisation Fœtale), la directrice du Centre Diocésain de la Recherche-Action en Alcoologie (CEDIRA), Sœur Roiné Aurélie Xavier, a tenu un point de presse pour annoncer le lancement des activités de la « Semaine du 20 sans vin », placée sous le thème : « Sauver la femme enceinte de l'alcool, c'est sauver la société ».

Dans sa déclaration, la directrice générale a souligné qu'à l'occasion de cette Journée, plusieurs activités seront organisées à N'Djamena, ainsi que dans certaines provinces du Tchad. L’objectif est de sensibiliser les jeunes et les femmes enceintes à l’importance d’éviter toute consommation d’alcool pendant la grossesse, afin de protéger la santé des bébés à naître et de leur offrir un avenir meilleur.

Les équipes seront déployées dans différents quartiers de la capitale et en province, pour aller à la rencontre des hommes et des femmes, en particulier celles qui attendent un enfant. Elles auront pour mission d’expliquer les effets néfastes de l’alcool sur le fœtus, et de conscientiser la population sur les dangers du Syndrome d’Alcoolisation Fœtale.

« Notre objectif n’est pas de juger, mais d’accompagner. Nous voulons tendre la main à nos sœurs enceintes, pour qu’ensemble, nous puissions nous relever. Elles ont besoin de nous, tout comme les enfants qu’elles portent », a conclu Sœur Roiné Aurélie Xavier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
