Tchad : Sensibilisation au choléra à l'abattoir d'Abéché





L'objectif de cette campagne est de prévenir la propagation de la maladie et de promouvoir la santé publique. Les équipes des trois organisations ont informé les usagers de l'abattoir et des environs sur les mesures d'hygiène à adopter. Le message a porté sur la définition, les causes, les symptômes et surtout les mesures préventives contre le choléra.





Cette initiative de solidarité et de coopération entre les organisations humanitaires vise à renforcer la résilience des communautés face à l'épidémie.