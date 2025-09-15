Le directeur des examens et concours du supérieur, le Dr Abakar Mahamat Hassaballah, a supervisé le déroulement des épreuves au Lycée Féminin de N'Djamena. Les candidats se présentent pour les cycles de Master professionnel et de Conseiller pédagogique.
Tchad : Lancement des épreuves du concours de l'ENS
Alwihda Info | Par Peter Kum - 15 Septembre 2025
Les épreuves écrites du concours d'entrée en première année du cycle de Master professionnel et de Conseiller pédagogique des Écoles Normales Supérieures (ENS) d'Abéché, Bongor et N'Djamena ont débuté ce 15 septembre 2025.
Le directeur des examens et concours du supérieur, le Dr Abakar Mahamat Hassaballah, a supervisé le déroulement des épreuves au Lycée Féminin de N'Djamena. Les candidats se présentent pour les cycles de Master professionnel et de Conseiller pédagogique.
