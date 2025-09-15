Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
TCHAD

Tchad : Lancement des épreuves du concours de l'ENS


Alwihda Info | Par - 15 Septembre 2025


Les épreuves écrites du concours d'entrée en première année du cycle de Master professionnel et de Conseiller pédagogique des Écoles Normales Supérieures (ENS) d'Abéché, Bongor et N'Djamena ont débuté ce 15 septembre 2025.


Tchad : Lancement des épreuves du concours de l'ENS



Le directeur des examens et concours du supérieur, le Dr Abakar Mahamat Hassaballah, a supervisé le déroulement des épreuves au Lycée Féminin de N'Djamena. Les candidats se présentent pour les cycles de Master professionnel et de Conseiller pédagogique.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


