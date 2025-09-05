Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Sensibilisation contre le choléra à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 5 Septembre 2025


L'association Alliance Sanitaire pour un Avenir Sain (ASAS) a lancé une campagne de sensibilisation et a fait don de matériel d'hygiène à l'hôpital universitaire d'Abéché ce vendredi 5 septembre 2025. Cette action s'inscrit dans le cadre de la riposte contre l'épidémie de choléra qui touche la région du Ouaddaï.


  Le secrétaire général de l'ASAS, Akacha Mahamat Pierre, a souligné l'importance de mener une lutte collective contre le choléra, une maladie "très contagieuse". Il a réaffirmé l'engagement de son association à soutenir les efforts pour endiguer l'épidémie.

 
Le responsable du centre de traitement du choléra, le Dr Abakar Abou Seid, a salué ce "geste symbolique" de l'ASAS. Il a encouragé l'association à poursuivre ses actions de sensibilisation auprès de la population sur les mesures préventives, comme l'hygiène et l'accès à l'eau potable.


