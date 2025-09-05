Tchad : Sensibilisation contre le choléra à Abéché





Le secrétaire général de l'ASAS, Akacha Mahamat Pierre, a souligné l'importance de mener une lutte collective contre le choléra, une maladie "très contagieuse". Il a réaffirmé l'engagement de son association à soutenir les efforts pour endiguer l'épidémie.





Le responsable du centre de traitement du choléra, le Dr Abakar Abou Seid, a salué ce "geste symbolique" de l'ASAS. Il a encouragé l'association à poursuivre ses actions de sensibilisation auprès de la population sur les mesures préventives, comme l'hygiène et l'accès à l'eau potable.