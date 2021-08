Tchad : Sidas, l'homme qui donne une nouvelle vie aux documents usés

Sidas Miracle est un jeune étudiant, originaire de Kabarandi, canton Komogo, dans la province du Moyen-Chari. Arrivé à N'Djamena, il a eu la grâce d'être accueilli dans une nouvelle famille qui l'a soutenu dans ses études jusqu'à l'obtention du baccalauréat en 2016. Actuellement, Sidas vient de finir avec sa licence et a un projet de continuer le master en Anthropologie.



Parallèlement à ses études, Sidas Miracle fait de la reliure des documents une activité qui lui permet de joindre les deux bouts. "C'est une travail qui m'a vraiment aidé et m'a fortifié à continuer les études, surtout les photocopies des cours", témoigne le jeune étudiant.



"J'ai été félicité par beaucoup de gens car je donnais une vie aux documents. J'ai eu la formation en reliure en 2016. Au début, nous étions au total 16 personnes à commencer la formation. Les autres ont désisté par la suite mais j'ai continué ce travail jusqu'à parvenir à ce niveau. Cela m'a vraiment aidé surtout dans mes petits besoins et ceux de la famille", explique Sidas.