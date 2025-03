Tchad : Signature d’une convention de partenariat entre la SNE et l’ONAPE

Ce matin, 24 mars 2025, un partenariat stratégique a été officiellement signé entre la Société Nationale d’Électricité (SNE) et l’Office National pour la Promotion de l’Emploi (ONAPE). Cette collaboration vise à renforcer l’employabilité des jeunes et à dynamiser le secteur de l’énergie au Tchad à travers des formations et des opportunités d’insertion professionnelle. La cérémonie de signature s’est déroulée dans la salle de réunion de l’ONAPE, en présence du Directeur Général de la SNE, Saleh Ben Haliki, et du représentant du Directeur de l’ONAPE, Jean Pierre Djimasngar. Cet événement représente une étape importante dans la promotion d'une main-d'œuvre locale qualifiée et répond à la nécessité croissante de compétences spécialisées dans le domaine de l’électricité. La convention a pour but principal de faciliter l'accès des jeunes diplômés à des opportunités d'apprentissage tout en répondant aux besoins accrus en compétences dans le secteur de l’électricité. Cela s’inscrit dans un cadre plus large de développement économique et social, en lien avec les priorités des autorités tchadiennes. Dans le cadre de cet accord, une première cohorte de 100 jeunes stagiaires spécialisés dans l’énergie a été mise en place au sein de la SNE. Ces stagiaires bénéficieront d'une période de formation pratique au sein de l’entreprise, leur permettant d’acquérir une expérience précieuse. À l’issue de leur stage, ils seront intégrés professionnellement, contribuant ainsi activement aux projets de la SNE. Ce partenariat illustre l’engagement des deux institutions à favoriser l’insertion professionnelle des jeunes et à soutenir le développement du secteur énergétique national. En développant les compétences locales, la SNE et l’ONAPE alignent leurs actions avec les aspirations des plus hautes instances du pays, contribuant au renforcement de l'économie nationale.