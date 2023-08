Tchad : Sitina Abdelmadjid Hassane Haggar dévoile trois ouvrages engagés

Les trois ouvrages intitulés "La Fille de Toumaï", "Je Suis Qui Je Suis" et "Tchad, le Développement Freiné par les Paradoxes de la Paresse et l'Orgueil" sont porteurs de messages forts et abordent des sujets de société importants.



Dans son discours de bienvenue, Sitina Abdelmadjid Hassane Haggar a exprimé que l'écriture était son vieux rêve d'enfance devenu réalité aujourd'hui. Elle écrit pour valoriser les intelligences africaines et tchadiennes en particulier, tout en dénonçant les violences sexistes qui affectent les foyers de la société. Ses trois ouvrages ont chacun un message spécifique à transmettre.



Le premier livre, "La Fille de Toumaï", rend hommage à la femme tchadienne tout en dénonçant les mauvais traitements qu'elle subit. Le deuxième, "Je Suis Qui Je Suis", décrit les obstacles et inégalités auxquels les femmes tchadiennes font face, et l'auteur espère que ce roman inspirera à plaider en faveur d'un plus grand progrès pour elles.



Dans son troisième livre, "Tchad, le Développement Freiné par les Paradoxes de la Paresse et de l'Orgueil : Comment Sortir de l'Impasse?", Sitina Haggar plonge dans une analyse approfondie des défis économiques, politiques et sociaux auxquels le pays est confronté. Forte de son expérience personnelle unique du Tchad et de ses difficultés, elle offre une perspective authentique sur les problèmes du pays et propose des solutions pratiques et réalistes pour surmonter ces obstacles.



Tous les livres sont parus aux éditions Plume d'Afrique en juin, et l'auteur a exprimé sa gratitude envers ses parents, sa maison d'édition et ses amis présents lors de la cérémonie de dédicace. Ces livres s'annoncent comme de véritables témoignages engagés pour sensibiliser et contribuer au progrès du Tchad et de ses citoyens.