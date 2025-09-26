Alwihda Info
TCHAD

Tchad/Soudan : Le Ministre des Affaires étrangères reçoit son homologue soudanais


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


Le ministre d’État, ministre des Affaires étrangères, de l'Intégration africaine et des Tchadiens de l'Étranger, le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul, a reçu en audience son homologue soudanais, Mohieldin Salim Ahmed Ibrahim.
Les deux chefs de la diplomatie ont passé en revue les relations bilatérales ainsi que le conflit qui déchire le Soudan depuis près de trois ans.


Remerciements pour l'hospitalité et les efforts humanitaires

 
Le ministre soudanais a insisté sur les ravages causés par le conflit et la dégradation des relations tchado-soudanaises. Au nom de son Premier ministre, il a exprimé les remerciements de Khartoum aux autorités tchadiennes pour l'hospitalité et la générosité avec lesquelles le Tchad accueille sur son territoire des milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre.
 
Il a également salué les facilités accordées par le Tchad pour l'organisation des examens du baccalauréat destinés aux élèves réfugiés soudanais, ainsi que la restitution à leur ambassade à N’Djaména de véhicules volés provenant du Soudan.
 
 

Appel au dialogue et à la paix

 
Le chef de la diplomatie tchadienne a rappelé que le Tchad a connu dans son histoire les affres des guerres fratricides et que les Tchadiens partagent la souffrance actuelle du peuple soudanais. Il a signalé à son homologue que le chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a tenté d’offrir sa médiation, et ce, dès les premiers jours des affrontements à Khartoum.
 
Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a encouragé son interlocuteur à privilégier les voies pacifiques et le dialogue pour mettre un terme aux atrocités en cours, car, a-t-il affirmé, « il n'y aura point de camp victorieux par la violence. »
 
Les deux ministres ont convenu de maintenir le contact et de continuer à échanger dans l'intérêt réciproque des deux pays.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
