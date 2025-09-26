Tchad/Soudan : Le Ministre des Affaires étrangères reçoit son homologue soudanais





Remerciements pour l'hospitalité et les efforts humanitaires

Le ministre soudanais a insisté sur les ravages causés par le conflit et la dégradation des relations tchado-soudanaises. Au nom de son Premier ministre, il a exprimé les remerciements de Khartoum aux autorités tchadiennes pour l'hospitalité et la générosité avec lesquelles le Tchad accueille sur son territoire des milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre.



Il a également salué les facilités accordées par le Tchad pour l'organisation des examens du baccalauréat destinés aux élèves réfugiés soudanais, ainsi que la restitution à leur ambassade à N’Djaména de véhicules volés provenant du Soudan.



Appel au dialogue et à la paix

Le chef de la diplomatie tchadienne a rappelé que le Tchad a connu dans son histoire les affres des guerres fratricides et que les Tchadiens partagent la souffrance actuelle du peuple soudanais. Il a signalé à son homologue que le chef de l'État, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, a tenté d’offrir sa médiation, et ce, dès les premiers jours des affrontements à Khartoum.



Le Dr Abdoulaye Sabre Fadoul a encouragé son interlocuteur à privilégier les voies pacifiques et le dialogue pour mettre un terme aux atrocités en cours, car, a-t-il affirmé, « il n'y aura point de camp victorieux par la violence. »



Les deux ministres ont convenu de maintenir le contact et de continuer à échanger dans l'intérêt réciproque des deux pays.