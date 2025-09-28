TCHAD

Tchad : Soutenance de Master à l’Université Roi Fayçal — L’influence d’Alwihda Info sur l’opinion publique décortiquée

Alwihda Info | Par Ahmad Youssouf Ali - 28 Septembre 2025

La Faculté des Affaires, d’Études et de Recherches de l’Université Roi Fayçal du Tchad a célébré une soutenance de mémoire de Master ce dimanche. L'étudiant Abdoulaye Oumar Mahamat, inscrit en Journalisme et Communication, option Radio et Télévision, a présenté le fruit de ses recherches et a obtenu la mention Très Honorable avec une note de 16/20.



