Tchad : Soutenance de Master à l’Université Roi Fayçal — L’influence d’Alwihda Info sur l’opinion publique décortiquée

Le travail de recherche, jugé pertinent et ambitieux, s’est penché sur le thème : « Le rôle de la presse électronique locale dans la formation de l’opinion publique nationale : une étude de cas appliquée au journal Alwihda Info pour la période de 2022-2024. »
Ce sujet place le jeune chercheur au cœur d’une problématique cruciale pour le paysage médiatique tchadien : l’impact grandissant des médias en ligne dans le façonnage des débats et des perceptions au niveau national.
En focalisant son analyse sur Alwihda Info, l’un des portails d’information les plus influents du pays, l’impétrant a offert une étude de terrain précise et documentée. La période étudiée (2022-2024) est particulièrement stratégique, correspondant à une phase de transformations politiques et sociales majeures au Tchad. Le mémoire a ainsi permis d'évaluer comment cette plateforme médiatique dépasse son ancrage pour participer activement à la construction de l’opinion publique nationale.
La note de 16/20 qui a couronné sa défense témoigne de la qualité de son investigation, de la rigueur de sa méthodologie et de la pertinence de ses analyses. Cette réussite distingue Abdoulaye Oumar Mahamat comme un jeune chercheur prometteur dans le domaine des sciences de l’information et de la communication.
Cette soutenance souligne l’engagement de l’Université Roi Fayçal à former une nouvelle génération de professionnels des médias, capables de décrypter les dynamiques complexes à l’œuvre dans l’écosystème informationnel contemporain.
