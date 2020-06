Tchad - Sports : Bani Gata Ngoulou, lauréat du prix de meilleur manager africain

La Fédération tchadienne de basketball a annoncé mercredi que son président Bani Gata Ngoulou a été distingué meilleur manager africain du secteur des sports pour le Prix africain de développement (PADEV).



La cérémonie de remise de la distinction honorifique se déroulera du 11 au 13 octobre 2020 à Kigali, au Rwanda. Elle était initialement prévue du 21 au 23 juillet 2020.



La distinction est décernée chaque année à des personnes physiques et morales dont les œuvres dans leurs secteurs d’activité respectifs, par leur qualité et impact, constituent des modèles de contribution au développement de leurs pays et, partant, de l’Afrique. Ce mérite est également reconnu à celles qui œuvrent à la construction d’Etats africains démocratiques et de paix.