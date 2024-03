Tchad : Succes Masra entre dans la course présidentielle

Dans un communiqué publié le 8 mars 2024, le parti politique Les Transformations a annoncé que la convention populaire d’investiture du candidat de la coalition Justice Égalité, Dr Succès Masra, aura lieu le dimanche 10 mars à 15h. Cet événement historique se déroulera à la Place du Balcon de l’Espoir à Ndjamena.



Le parti Les Transformations a souligné dans son communiqué que cette date permettra aux référents des provinces d'avoir suffisamment de temps pour se rendre à Ndjamena et assister à ce moment crucial. La candidature de Dr Succès Masra représente une chance unique pour les citoyens tchadiens d'exprimer leur voix lors de cette élection présidentielle.



Il convient également de noter que le Général Mahamat Idriss Déby Itno, actuel Président par intérim depuis 2021 au Tchad, a annoncé sa propre candidature lors d'un discours prononcé le samedi 2 mars. Le scrutin est prévu pour le 6 mai prochain.



La compétition sera intense entre les différents candidats qui espèrent prendre les rênes du pays et poursuivre l'œuvre entreprise par feu Maréchal Idriss Déby Itno. Cette élection marque ainsi un tournant majeur dans l'histoire récente du Tchad et suscite beaucoup d'intérêt tant au niveau national qu'international.



Les citoyens tchadiens attendent avec impatience cette élection présidentielle afin exprimer leur choix démocratiquement et participer activement au processus électoral. Les enjeux sont importants car il s'agit non seulement de choisir un nouveau dirigeant mais aussi d'établir une base solide pour l'avenir politique du pays.