Tchad : Suspension des autorisations de défrichement pendant la saison pluvieuse







Cette décision intervient dans un contexte marqué par la pleine saison pluvieuse, période durant laquelle la végétation connaît une reprise dynamique. Selon le ministère, la coupe des arbres à ce moment critique risquerait d’interrompre le processus naturel de reconstitution et de reproduction des espèces végétales et fauniques, en particulier de la faune avicole actuellement en pleine période de reproduction.







Une mesure pour préserver l’écosystème



Le département souligne que la protection des arbres, arbustes, sous-bois et herbacées est essentielle pour maintenir l’équilibre écologique et favoriser la régénération naturelle. Toute activité de défrichement pourrait causer des dégâts irréversibles à l’environnement et compromettre les efforts de préservation de la biodiversité.





La note circulaire charge le Secrétaire général du ministère, les directeurs généraux et techniques, les délégués provinciaux, ainsi que les chefs d’inspection forestière et les unités de la Garde forestière et faunique, d’assurer l’application stricte de cette mesure.



Cette suspension restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, précise le communiqué.