Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Suspension des autorisations de défrichement pendant la saison pluvieuse


Alwihda Info | Par Alwihda - 29 Août 2025


Le ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable a annoncé, à travers une note circulaire datée de 2025, la suspension des autorisations de défrichement sur toute l’étendue du territoire national.


Tchad : Suspension des autorisations de défrichement pendant la saison pluvieuse



Cette décision intervient dans un contexte marqué par la pleine saison pluvieuse, période durant laquelle la végétation connaît une reprise dynamique. Selon le ministère, la coupe des arbres à ce moment critique risquerait d’interrompre le processus naturel de reconstitution et de reproduction des espèces végétales et fauniques, en particulier de la faune avicole actuellement en pleine période de reproduction.



Une mesure pour préserver l’écosystème

Le département souligne que la protection des arbres, arbustes, sous-bois et herbacées est essentielle pour maintenir l’équilibre écologique et favoriser la régénération naturelle. Toute activité de défrichement pourrait causer des dégâts irréversibles à l’environnement et compromettre les efforts de préservation de la biodiversité.


La note circulaire charge le Secrétaire général du ministère, les directeurs généraux et techniques, les délégués provinciaux, ainsi que les chefs d’inspection forestière et les unités de la Garde forestière et faunique, d’assurer l’application stricte de cette mesure.

Cette suspension restera en vigueur jusqu’à nouvel ordre, précise le communiqué.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/08/2025

Tchad : Le Président Deby Itno s'entretient avec le PDG de Perenco pour booster le secteur pétrolier

Tchad : Le Président Deby Itno s'entretient avec le PDG de Perenco pour booster le secteur pétrolier

Tchad : L'activiste Mahamat Souleymane Iregue libéré par l'ANSE Tchad : L'activiste Mahamat Souleymane Iregue libéré par l'ANSE 29/08/2025

Populaires

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

28/08/2025

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile

28/08/2025

Tchad : rencontre de travail entre l’ONAPE et l’OGEMIP

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter