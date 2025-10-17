Tchad - Türkiye : L'Ambassadeur au Forum Économique Afrique-Türkiye

L’Ambassadeur du Tchad en Türkiye, SEM Adoum Dangaï Nokour Guet, a participé à la 5ᵉ édition du Forum économique Afrique-Türkiye, qui s'est tenu à Istanbul du 16 au 17 octobre 2025, sous le haut patronage du Président turc Recep Tayyip Erdogan. Accompagné de son conseiller économique, M. Many Youssouf Mahamat, et de M. Mahamat Abdoulaye Abdraman, assistant de direction, l’ambassadeur a participé aux discussions avec plusieurs délégations africaines. Ces échanges ont porté sur les enjeux économiques et commerciaux entre l'Afrique et la Türkiye. L’objectif affiché par Ankara est ambitieux : porter les échanges commerciaux avec l’Afrique à 75 milliards de dollars dans un avenir proche. Cette initiative témoigne de la volonté de la Türkiye de renforcer ses relations économiques avec le continent africain, créant ainsi des opportunités de coopération dans divers secteurs.