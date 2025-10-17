L’Ambassadeur du Tchad en Türkiye, SEM Adoum Dangaï Nokour Guet, a participé à la 5ᵉ édition du Forum économique Afrique-Türkiye, qui s'est tenu à Istanbul du 16 au 17 octobre 2025, sous le haut patronage du Président turc Recep Tayyip Erdogan.
Tchad - Türkiye : L'Ambassadeur au Forum Économique Afrique-Türkiye
Alwihda Info | Par Peter Kum - 18 Octobre 2025
L’Ambassadeur du Tchad en Türkiye, S.E.M. Adoum Dangaï Nokour Guet, a participé à la 5ᵉ édition du Forum économique Afrique-Türkiye, qui s'est tenue à Istanbul du 16 au 17 octobre 2025.
