TCHAD

Tchad : Togoï, le maître du désert une légende vivante des pistes sahariennes du Tchad


Alwihda Info | Par Ben K - 10 Octobre 2025



Dans l’immensité silencieuse du Sahara, là où la chaleur écrase l’horizon et où les pistes disparaissent sous des dunes mouvantes, un nom résonne comme une boussole pour tous les voyageurs : Togoï Youssouf Mahamat, affectueusement appelé Togoï. Né le 22 janvier 1984, Togoï grandit au cœur des traditions caravanières du nord tchadien.

Très tôt, il développe une passion singulière pour la conduite. À seulement 12 ans, en 1992, il prend pour la première fois le volant d’un véhicule de transport sur le corridor saharien. Ce qui n’était au départ qu’une curiosité d’enfant devient rapidement une vocation. « La route, je la vois comme une carte dans le désert.

Chaque dune, chaque massif est un repère », confie-t-il, le regard perdu vers l’horizon brûlant du BET. Avec une carrière forgée dans le sable, au fil des années, Togoï s’impose comme l’un des chauffeurs les plus incontournables de la région. Les routes dégradées, le manque d’eau, les voyages interminables à travers des kilomètres de sable n’entament en rien sa détermination.

Son endurance et sa parfaite connaissance du terrain font de lui un guide fiable et respecté. Sa maîtrise exceptionnelle de la « dine » de sable, ces pistes naturelles tracées entre les dunes, attire rapidement l’attention des agences touristiques opérant dans le nord, notamment la SVS (Société de Voyage Saharien).

Il devient chauffeur attitré pour les circuits touristiques dans le désert, guidant des groupes à travers les paysages majestueux du Borkou-Ennedi-Tibesti. Un guide légendaire, connu de tous, Togoï n’a pas besoin de GPS : il connaît chaque rocher, chaque massif comme un carnet d’adresses.

Des arches naturelles de l’Ennedi aux pistes rocailleuses du Tibesti, il conduit les visiteurs avec une assurance déconcertante, transformant chaque voyage en une véritable expédition saharienne. Père de quatre enfants, il incarne également une transmission générationnelle, celle d’un savoir-faire ancestral qui mêle instinct, observation et passion. Un atout pour le tourisme tchadien, pour Togoï, le tourisme saharien est une véritable richesse nationale.

« Ici, la richesse du tourisme profite à tout le monde. C’est une chance pour les communautés et pour le pays », souligne-t-il. Son engagement et son expertise font de lui un ambassadeur naturel du tourisme tchadien. Sa renommée dépasse les frontières locales : agences, voyageurs et partenaires le recommandent comme la référence incontournable pour toute expédition dans le désert du Tchad. Togoï, un nom, une légende… un partenaire d’exception pour le tourisme saharien

À l’heure où le Tchad cherche à valoriser son patrimoine naturel et culturel, des figures comme Togoï représentent un atout stratégique majeur. Par son expérience unique et sa passion inébranlable, il incarne l’esprit d’aventure, la sécurité et l’authenticité que recherchent les voyageurs du monde entier.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
