Tchad - Tourisme : La Province du Mandoul met en lumière ses richesses culturelles et culinaires

Identité et Géographie
- Hospitalité : Le Mandoul est connu pour être une province hospitalière et accueillante, profondément attachée à ses us et coutumes incarnés par les chefferies traditionnelles.
- Localisation : Elle est bordée au Nord par la Tandjilé, à l’Est par le Logone Oriental, et à l’Ouest par le Moyen Chari.
Économie et Filières Porteurs
L’agriculture et l’élevage constituent les piliers économiques, contribuant au développement de chaînes de valeur importantes. Les filières porteuses du Mandoul comprennent :
- Le sésame.
- L’arachide.
- Le karité.
- Le coton.
- Le riz.
Richesses Culinaires Dégustées 🍽️
Le Restaurant le Mandoul a fièrement représenté la province aux Journées Gastronomiques 2025 en proposant des plats traditionnels très appréciés, notamment :
- Le Tan Koul.
- Le mbra kandji.
- La bili bili.