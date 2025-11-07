Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - Tourisme : La Province du Mandoul met en lumière ses richesses culturelles et culinaires


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


La province du Mandoul, dont le chef-lieu est Koumra, a participé aux Journées Gastronomiques 2025 pour présenter ses attraits culturels, économiques et culinaires.


Images : ONPTA
Images : ONPTA


 

Identité et Géographie

 
  • Hospitalité : Le Mandoul est connu pour être une province hospitalière et accueillante, profondément attachée à ses us et coutumes incarnés par les chefferies traditionnelles.
  • Localisation : Elle est bordée au Nord par la Tandjilé, à l’Est par le Logone Oriental, et à l’Ouest par le Moyen Chari.




 

Économie et Filières Porteurs

 
L’agriculture et l’élevage constituent les piliers économiques, contribuant au développement de chaînes de valeur importantes. Les filières porteuses du Mandoul comprennent :
  • Le sésame.
  • L’arachide.
  • Le karité.
  • Le coton.
  • Le riz.

Tchad - Tourisme : La Province du Mandoul met en lumière ses richesses culturelles et culinaires



 

Richesses Culinaires Dégustées 🍽️

 
Le Restaurant le Mandoul a fièrement représenté la province aux Journées Gastronomiques 2025 en proposant des plats traditionnels très appréciés, notamment :
  • Le Tan Koul.
  • Le mbra kandji.
  • La bili bili.

Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/11/2025

Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH)

Tchad : Formation avancée en SIG pour les agents du Ministère de l'Aménagement du Territoire (MATUH)

Tchad : au Mandoul, l'AARMOC visite les femmes détenues de la maison d'arrêt Tchad : au Mandoul, l'AARMOC visite les femmes détenues de la maison d'arrêt 07/11/2025

Populaires

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

06/11/2025

Tchad : L’ONAPE dévoile ses projets phares en amont de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 »

06/11/2025

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

06/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter