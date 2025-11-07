TCHAD

Tchad - Tourisme : La Province du Mandoul met en lumière ses richesses culturelles et culinaires

Alwihda Info | Par Peter Kum - 7 Novembre 2025

La province du Mandoul, dont le chef-lieu est Koumra, a participé aux Journées Gastronomiques 2025 pour présenter ses attraits culturels, économiques et culinaires.