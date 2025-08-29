Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, s'est rendu à l'hôpital de Mao pour rendre visite aux personnes blessées. Le préfet a indiqué que le gendarme décédé serait enterré à Mao le lendemain matin. La situation dans le village est désormais sous contrôle et les services de santé locaux sont sécurisés par les forces de l'ordre.
TCHAD
Tchad : Trois morts et neuf blessés dans une flambée de violence à Kekedina
Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 29 Août 2025
Un conflit a éclaté ce jeudi dans le village de Keydi, situé dans la sous-préfecture de Kekedina. Le bilan officiel, confirmé par le Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, fait état de trois morts, dont un gendarme, et de neuf blessés.
Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, s'est rendu à l'hôpital de Mao pour rendre visite aux personnes blessées. Le préfet a indiqué que le gendarme décédé serait enterré à Mao le lendemain matin. La situation dans le village est désormais sous contrôle et les services de santé locaux sont sécurisés par les forces de l'ordre.
