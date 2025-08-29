Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Trois morts et neuf blessés dans une flambée de violence à Kekedina


Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 29 Août 2025


Un conflit a éclaté ce jeudi dans le village de Keydi, situé dans la sous-préfecture de Kekedina. Le bilan officiel, confirmé par le Préfet du Kanem-Centre, Brahim Alifa Ali, fait état de trois morts, dont un gendarme, et de neuf blessés.


Tchad : Trois morts et neuf blessés dans une flambée de violence à Kekedina


Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, s'est rendu à l'hôpital de Mao pour rendre visite aux personnes blessées. Le préfet a indiqué que le gendarme décédé serait enterré à Mao le lendemain matin. La situation dans le village est désormais sous contrôle et les services de santé locaux sont sécurisés par les forces de l'ordre.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 28/08/2025

Tchad : le Premier ministre inspecte les zones à haut risque d'inondations de N’Djamena

Tchad : le Premier ministre inspecte les zones à haut risque d'inondations de N’Djamena

Tchad : 11 décès dus au choléra au Sila, appel à la mobilisation Tchad : 11 décès dus au choléra au Sila, appel à la mobilisation 28/08/2025

Populaires

Tchad : l’AILC dévoile des détournements massifs et engage des poursuites judiciaires

28/08/2025

Tchad : climat, la jeunesse réclame 10 % des fonds d’adaptation pour ses initiatives locales

28/08/2025

Tchad : à N’Djamena, clôture de l'atelier de formation des acteurs de la société civile

28/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 25/08/2025 -

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée

Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… Tribune : Quand les femmes se lèvent, c’est tout un continent qui avance… 04/06/2025 - Euphrasie Kouassi Yao, Elisabeth Moreno, George Axelle Broussillon-Matshinga et Prescillia Avenel Delpha.

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter