Tchad : Trois morts et neuf blessés dans une flambée de violence à Kekedina





Le Délégué Général du Gouvernement auprès de la province du Kanem, le général Asseif Mahamat Assouni, s'est rendu à l'hôpital de Mao pour rendre visite aux personnes blessées. Le préfet a indiqué que le gendarme décédé serait enterré à Mao le lendemain matin. La situation dans le village est désormais sous contrôle et les services de santé locaux sont sécurisés par les forces de l'ordre.