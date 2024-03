Tchad-Turquie : rencontre entre les deux ambassadeurs

Récemment affecté au Tchad comme ambassadeur par les autorités turques, Cem Utkan, nouvel ambassadeur de Turquie au Tchad, a rendu en date du 11 mars 2024, une visite de courtoisie à Adoum Dangaï Nokour Guet, ambassadeur du Tchad en Turquie.



Après les formules protocolaires d’usage, les deux diplomates ont abordé des questions d’intérêts communs, notamment la nécessité de consolider davantage la coopération bilatérale actuellement fructueuse et mutuellement bénéfique entre les deux pays.



Cette rencontre a été enfin pour les deux ambassadeurs, l’occasion de noter avec satisfaction l’excellence des relations d’amitié et de fraternité liant leurs deux pays, à savoir le Tchad et la Turquie.



La visite de courtoisie effectuée par Cem Utkan, le nouvel ambassadeur de Turquie au Tchad à Adoum Dangaï Nokour Guet, ambassadeur du Tchad en Turquie, s’est déroulée dans une atmosphère conviviale.