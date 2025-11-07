Tchad - UNESCO : Le Représentant Permanent Ahmad Makaila réaffirme l'engagement du Tchad

Converge avec les aspirations des populations tchadiennes à l’horizon 2030.

Est cohérente avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.

Situation Humanitaire et Patrimoine Mondial

Le refuge nécessaire à leur survie.

L'éducation pour leurs enfants.

S.E.M. Ahmad Makaila a réaffirmé l’attachement du gouvernement tchadien aux idéaux de la charte de l’UNESCO et sa volonté de contribuer efficacement aux travaux de l’Organisation.Il a mis l’accent sur le PND Tchad-Connexion 2030, qui incarne l’ambition d’un Tchad moderne, inclusif, et résilient. L'Ambassadeur a précisé que cette stratégie :a également rappelé l’importance que le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, accorde à la jeunesse en consacrant le chantier 4 de son projet à la réforme du système éducatif tchadien.S'agissant de l’afflux des centaines de milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre, S.E.M. Makaila a informé l’UNESCO que le Tchad garde toujours ouverts ses points d’accès à la frontière Est pour continuer à leur offrir :Enfin, il a invité les participants à visiter les sites tchadiens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, les décrivant comme de « véritables merveilles que la nature a fait don au Tchad ».La 43ᵉ conférence de l'UNESCO est notamment l'occasion d'élire un nouveau Directeur Général et d'examiner plusieurs sujets touchant à la vie de l’organisation.