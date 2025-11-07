Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad - UNESCO : Le Représentant Permanent Ahmad Makaila réaffirme l'engagement du Tchad


Alwihda Info | Par - 7 Novembre 2025


Depuis Samarcande, Ouzbékistan, S.E.M. Ahmad Makaila, représentant permanent du Tchad auprès de l’UNESCO, a prononcé un discours devant les 193 États membres lors de la 43ᵉ conférence, qui se tient du 30 octobre au 13 novembre 2025.


Tchad - UNESCO : Le Représentant Permanent Ahmad Makaila réaffirme l'engagement du Tchad


  S.E.M. Ahmad Makaila a réaffirmé l’attachement du gouvernement tchadien aux idéaux de la charte de l’UNESCO et sa volonté de contribuer efficacement aux travaux de l’Organisation.

Il a mis l’accent sur le PND Tchad-Connexion 2030, qui incarne l’ambition d’un Tchad moderne, inclusif, et résilient. L'Ambassadeur a précisé que cette stratégie :
  • Converge avec les aspirations des populations tchadiennes à l’horizon 2030.
  • Est cohérente avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
a également rappelé l’importance que le Président de la République, le Maréchal Mahamat Idriss Déby Itno, accorde à la jeunesse en consacrant le chantier 4 de son projet à la réforme du système éducatif tchadien.
 
 

Situation Humanitaire et Patrimoine Mondial

 
S'agissant de l’afflux des centaines de milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre, S.E.M. Makaila a informé l’UNESCO que le Tchad garde toujours ouverts ses points d’accès à la frontière Est pour continuer à leur offrir :
  • Le refuge nécessaire à leur survie.
  • L'éducation pour leurs enfants.
Enfin, il a invité les participants à visiter les sites tchadiens inscrits au patrimoine mondial de l’UNESCO, les décrivant comme de « véritables merveilles que la nature a fait don au Tchad ».


La 43ᵉ conférence de l'UNESCO est notamment l'occasion d'élire un nouveau Directeur Général et d'examiner plusieurs sujets touchant à la vie de l’organisation.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 07/11/2025

Tchad : Le projet SWEDD+ lance un avis de recrutement d'un(e) Expert(e) Statisticien(ne) Économiste

Tchad : Le projet SWEDD+ lance un avis de recrutement d'un(e) Expert(e) Statisticien(ne) Économiste

Tchad : la CNDH condamne le conflit meurtrier de Dibébé et appelle à une réponse ferme de l’État Tchad : la CNDH condamne le conflit meurtrier de Dibébé et appelle à une réponse ferme de l’État 07/11/2025

Populaires

Tchad : nominations dans les délégations provinciales du ministère des Télécommunications

06/11/2025

Tchad : L’ONAPE dévoile ses projets phares en amont de la table ronde du PND « Tchad Connexion 2030 »

06/11/2025

PND : Le président Tchadien est arrivé à Abu Dhabi

06/11/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 02/11/2025 - Achta Mahamat

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Tchad : La fidélité a-t-elle encore une valeur dans le monde moderne ?

Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud Réforme législative et engagement communautaire : les clés pour débloquer l'exploration pétrolière et gazière en Afrique du Sud 01/11/2025 - NJ Ayuk, président exécutif de la Chambre africaine de l'énergie

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter