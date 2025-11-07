Tchad - UNESCO : Le Représentant Permanent Ahmad Makaila réaffirme l'engagement du Tchad

S.E.M. Ahmad Makaila a réaffirmé l’attachement du gouvernement tchadien aux idéaux de la charte de l’UNESCO et sa volonté de contribuer efficacement aux travaux de l’Organisation.
Il a mis l’accent sur le PND Tchad-Connexion 2030, qui incarne l’ambition d’un Tchad moderne, inclusif, et résilient. L'Ambassadeur a précisé que cette stratégie :
- Converge avec les aspirations des populations tchadiennes à l’horizon 2030.
- Est cohérente avec l’Agenda 2063 de l’Union africaine.
Situation Humanitaire et Patrimoine Mondial
S'agissant de l’afflux des centaines de milliers de réfugiés soudanais fuyant la guerre, S.E.M. Makaila a informé l’UNESCO que le Tchad garde toujours ouverts ses points d’accès à la frontière Est pour continuer à leur offrir :
- Le refuge nécessaire à leur survie.
- L'éducation pour leurs enfants.
La 43ᵉ conférence de l'UNESCO est notamment l'occasion d'élire un nouveau Directeur Général et d'examiner plusieurs sujets touchant à la vie de l’organisation.