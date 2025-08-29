Le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, s'est rendu sur les lieux pour constater la situation. Le corps de l'adolescent a été repêché grâce à l'intervention de nageurs mobilisés par les autorités municipales. Il a ensuite été remis à sa famille pour l'inhumation.
TCHAD
Tchad : Un adolescent se noie dans un marigot près de Mao
Alwihda Info | Par Djidda Mahamat - 30 Août 2025
Un jeune homme d'environ 18 ans est mort par noyade ce vendredi dans un marigot près de la ville de Mao, plus précisément au ouadi de Djougou.
Le maire de la commune de Mao, Mahadi Ali Alifeï, s'est rendu sur les lieux pour constater la situation. Le corps de l'adolescent a été repêché grâce à l'intervention de nageurs mobilisés par les autorités municipales. Il a ensuite été remis à sa famille pour l'inhumation.
TRIBUNE & DEBATS
