Tchad : Un engagement renforcé pour la sécurité et la souveraineté





Le Président a qualifié les forces armées de "prix de notre souveraineté". Pour cela, il a promis d'investir "pour mieux équiper, mieux former et mieux valoriser" les FDS. Ce budget, qui représente près de 15 % du budget national, est l'un des plus élevés de la région, ce qui témoigne de l'importance que le Tchad accorde à sa défense. Le pays, qui partage plus de 6 400 km de frontières avec six pays, dont plusieurs sont en conflit, fait face à un défi sécuritaire constant.



La lutte contre le terrorisme et l'action diplomatique

Le Tchad réaffirme son rôle de leader dans la lutte antiterroriste au Sahel, notamment contre Boko Haram. Les autorités estiment que ces efforts ont permis de réduire de plus de 40 % les incursions de groupes armés dans la région du lac Tchad depuis 2022.





Le Chef de l'État a également mis en avant la diplomatie tchadienne, citant l'Accord de paix du 19 avril 2025 entre le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles, signé à N'Djamena. Concernant la crise soudanaise, il a appelé à un cessez-le-feu, tout en sollicitant l'aide de la communauté internationale pour la prise en charge des plus de 600 000 réfugiés soudanais que le Tchad accueille.





Pour conclure, le Président a appelé à l’unité nationale et à la vigilance collective, insistant sur le fait que la réforme des corps de sécurité se fera en parallèle de projets de développement pour les populations frontalières.