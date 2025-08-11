Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Un engagement renforcé pour la sécurité et la souveraineté


Alwihda Info | Par Alwihda - 11 Août 2025


À l’occasion du 65ᵉ anniversaire de l’indépendance du Tchad, le Chef de l’État Mahamat Idriss Deby a consacré une grande partie de son discours à la question sécuritaire. Il a souligné que la paix et la sécurité sont des conditions préalables à tout développement. Face à un environnement régional instable, il a réaffirmé sa volonté de renforcer les capacités des Forces de Défense et de Sécurité (FDS) tchadiennes.


  Le Président a qualifié les forces armées de "prix de notre souveraineté". Pour cela, il a promis d'investir "pour mieux équiper, mieux former et mieux valoriser" les FDS. Ce budget, qui représente près de 15 % du budget national, est l'un des plus élevés de la région, ce qui témoigne de l'importance que le Tchad accorde à sa défense. Le pays, qui partage plus de 6 400 km de frontières avec six pays, dont plusieurs sont en conflit, fait face à un défi sécuritaire constant.
 
 

La lutte contre le terrorisme et l'action diplomatique

 
Le Tchad réaffirme son rôle de leader dans la lutte antiterroriste au Sahel, notamment contre Boko Haram. Les autorités estiment que ces efforts ont permis de réduire de plus de 40 % les incursions de groupes armés dans la région du lac Tchad depuis 2022.

 
Le Chef de l'État a également mis en avant la diplomatie tchadienne, citant l'Accord de paix du 19 avril 2025 entre le gouvernement centrafricain et les groupes rebelles, signé à N'Djamena. Concernant la crise soudanaise, il a appelé à un cessez-le-feu, tout en sollicitant l'aide de la communauté internationale pour la prise en charge des plus de 600 000 réfugiés soudanais que le Tchad accueille.

 
Pour conclure, le Président a appelé à l’unité nationale et à la vigilance collective, insistant sur le fait que la réforme des corps de sécurité se fera en parallèle de projets de développement pour les populations frontalières.


