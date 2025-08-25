Tchad : Un forum national sur l'assainissement se tiendra en septembre

Un cadre de dialogue pour des solutions concrètes

Instaurer un dialogue entre les différents acteurs du secteur.

Dresser un état des lieux réaliste de l'assainissement dans le pays.

Proposer des solutions concrètes pour améliorer la gouvernance du secteur.

Lors d'un point de presse le 21 août, Kanabé Bianbo, le président du Comité technique d'organisation, a confirmé que toutes les dispositions étaient prises pour le succès de l'événement. Le forum, dont le thème est «», a plusieurs objectifs majeurs :Kanabé Bianbo a invité tous les partenaires, experts, et membres de la société civile à se mobiliser pour ce forum, qui est le premier du genre au Tchad.