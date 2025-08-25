Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Un forum national sur l'assainissement se tiendra en septembre


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


Un Forum National sur l'Assainissement au Tchad (FNAT) se tiendra à N'Djamena du 2 au 4 septembre 2025. L'événement, placé sous le haut patronage du Premier ministre, vise à relever les défis du secteur et à établir une stratégie nationale.


Un cadre de dialogue pour des solutions concrètes

 
Lors d'un point de presse le 21 août, Kanabé Bianbo, le président du Comité technique d'organisation, a confirmé que toutes les dispositions étaient prises pour le succès de l'événement. Le forum, dont le thème est « Enjeux, défis et perspectives de l’assainissement au Tchad », a plusieurs objectifs majeurs :
  • Instaurer un dialogue entre les différents acteurs du secteur.
  • Dresser un état des lieux réaliste de l'assainissement dans le pays.
  • Proposer des solutions concrètes pour améliorer la gouvernance du secteur.
Kanabé Bianbo a invité tous les partenaires, experts, et membres de la société civile à se mobiliser pour ce forum, qui est le premier du genre au Tchad.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


Tchad : Le préfet de la Grande Sido met de l'ordre au marché à bétail de Danamadji

