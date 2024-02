Tchad : Un grand concert pour promouvoir le vivre ensemble, l'unité et la paix à Sarh

Ce concert a attiré une foule sarhoise nombreuse, venue non seulement pour admirer les performances des différents artistes venus tout droit de Ndjamena tels que Robinho Désouza et Lorenzo, mais aussi pour écouter le message d'unité et de paix véhiculé par ces artistes. Quelques artistes locaux ont également participé à cette soirée mémorable.



La caravane "Al-Moussama Tours Tchad" a pour objectif d'appuyer les actions du gouvernement en faveur du vivre ensemble et de la cohabitation pacifique. Son ambition est d'étendre son influence dans toutes les 23 provinces du pays afin d'inculquer à chaque Tchadien les vraies valeurs de la paix et de l'unité nationale.



Le directeur de la Compagnie Artistique Mandargué, Issakha Digambaye, ne cachait pas sa satisfaction lors de ce concert grandiose. Il a profité de l'occasion pour adresser un message fort aux Sarhois : celui d'être unis en vue du développement socio-économique du pays.