Tchad : Un homme jugé pour menaces et violences domestiques
Alwihda Info | Par Malick Mahamat - 8 Septembre 2025
Un jeune homme, en détention depuis deux mois, a comparu le 2 septembre 2025 devant le Tribunal de grande instance de N'Djamena. Il est accusé d'avoir menacé sa compagne avec un couteau et de l'avoir giflée.
Le procureur a requalifié les faits en "menace avec arme blanche", un délit grave en matière de violences domestiques. À la fin de l'audience, le tribunal a ordonné le maintien en détention du prévenu en attendant la prochaine session où sa peine sera déterminée.
