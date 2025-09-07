Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Un nouveau bâtiment pour la Légion de Gendarmerie à Bol


Alwihda Info | Par Soukassia Prosper Amigué - 8 Septembre 2025


Le 7 septembre à Bol, le délégué général du gouvernement de la province du Lac, le Général Saleh Haggar Tidjani, a présidé la cérémonie de réception d’un nouveau bâtiment pour la Légion de gendarmerie n°20. L'édifice, qui porte le nom du feu Général Ahmat Dari Basine, est le fruit d’une initiative conjointe entre le Général Tidjani et le maire de Bol, Ahmat Abakar Abdoulaye.


Composé de cinq bureaux, ce bâtiment est destiné à renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie locale. Le commandant de la Légion n°20, le Général Mahamat Djamal Nimir, a exprimé sa satisfaction, rappelant que cette infrastructure était attendue depuis la création de la légion en 1998. Le Général Ramadan Tchoroma, au nom de la direction de la gendarmerie nationale, a salué le geste "patriotique" des deux autorités locales.



Le Général Saleh Haggar Tidjani a rappelé que la construction s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour équiper les services de sécurité. En reconnaissance de leur engagement, le général Tidjani et le maire Abdoulaye ont reçu des attestations de la part de la gendarmerie.


