Tchad : Un nouveau bâtiment pour la Légion de Gendarmerie à Bol







Composé de cinq bureaux, ce bâtiment est destiné à renforcer les capacités opérationnelles de la gendarmerie locale. Le commandant de la Légion n°20, le Général Mahamat Djamal Nimir, a exprimé sa satisfaction, rappelant que cette infrastructure était attendue depuis la création de la légion en 1998. Le Général Ramadan Tchoroma, au nom de la direction de la gendarmerie nationale, a salué le geste "patriotique" des deux autorités locales.







Le Général Saleh Haggar Tidjani a rappelé que la construction s'inscrit dans les efforts du gouvernement pour équiper les services de sécurité. En reconnaissance de leur engagement, le général Tidjani et le maire Abdoulaye ont reçu des attestations de la part de la gendarmerie.