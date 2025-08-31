TCHAD

Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje

Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Septembre 2025

Le village de Fadje dans la province de Hajer-Lamis a été le théâtre d'une campagne de plantation d'arbres le 31 août 2025. Organisée par la Délégation provinciale du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD) et l'ONG Al-Moussa’Ada, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l’arbre 2025.