Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje


Alwihda Info | Par - 1 Septembre 2025


Le village de Fadje dans la province de Hajer-Lamis a été le théâtre d'une campagne de plantation d'arbres le 31 août 2025. Organisée par la Délégation provinciale du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD) et l'ONG Al-Moussa’Ada, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l’arbre 2025.


Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje



Dirigée par le Délégué provincial Moustapha Abdraman Adamy, la campagne a pour objectif de lutter contre la désertification, de préserver l'écosystème et d'améliorer le cadre de vie. Plus de 100 plants ont été remis à l'ONG Al-Moussa’Ada pour l'aider dans ses efforts de reboisement dans la province.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 31/08/2025

La hyène : un rôle crucial pour la santé des écosystèmes

La hyène : un rôle crucial pour la santé des écosystèmes

Tchad - Burundi : Le MPS et le CNDD-FDD signent une alliance stratégique Tchad - Burundi : Le MPS et le CNDD-FDD signent une alliance stratégique 31/08/2025

Populaires

ENNEDI-EST : Le Président de la République offre 5 000 sacs de céréales aux réfugiés et aux communautés hôtes de Kariari

31/08/2025

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter