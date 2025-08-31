Dirigée par le Délégué provincial Moustapha Abdraman Adamy, la campagne a pour objectif de lutter contre la désertification, de préserver l'écosystème et d'améliorer le cadre de vie. Plus de 100 plants ont été remis à l'ONG Al-Moussa’Ada pour l'aider dans ses efforts de reboisement dans la province.
|
TCHAD
Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje
Alwihda Info | Par Peter Kum - 1 Septembre 2025
Le village de Fadje dans la province de Hajer-Lamis a été le théâtre d'une campagne de plantation d'arbres le 31 août 2025. Organisée par la Délégation provinciale du Ministère de l’Environnement, de la Pêche et du Développement Durable (MEPDD) et l'ONG Al-Moussa’Ada, cette initiative s'inscrit dans le cadre de la Semaine nationale de l’arbre 2025.
Dirigée par le Délégué provincial Moustapha Abdraman Adamy, la campagne a pour objectif de lutter contre la désertification, de préserver l'écosystème et d'améliorer le cadre de vie. Plus de 100 plants ont été remis à l'ONG Al-Moussa’Ada pour l'aider dans ses efforts de reboisement dans la province.
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur
Dans la même rubrique :
Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
|
A NE PAS MANQUER
TRIBUNE & DEBATS
POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou
La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle