Tchad : Une campagne gratuite pour réparer les séquelles du noma au CHU de N'Djaména

Le ministère de la Santé Publique, en partenariat avec l'ONG Sentinelles, organise du 17 au 25 février 2025 une campagne de réparation gratuite des séquelles du noma au Centre Hospitalier Universitaire de la mère et de l'enfant à N'Djaména. Cette initiative vise à améliorer la qualité de vie des personnes touchées par cette maladie défigurante et à réduire les stigmatisations associées.





Le noma, une maladie dévastatrice



Le noma est une maladie infectieuse qui touche principalement les enfants malnutris et affaiblis. Elle provoque des lésions des tissus mous du visage, pouvant entraîner des déformations importantes et des difficultés à se nourrir et à respirer. Les personnes atteintes de noma sont souvent marginalisées et exclues de la société.



Une prise en charge gratuite et de qualité





Grâce à cette campagne, les personnes atteintes de noma pourront bénéficier gratuitement d'interventions chirurgicales réparatrices. Des équipes médicales qualifiées seront mobilisées pour prendre en charge les patients et leur offrir les meilleurs soins possibles.





Un partenariat fructueux





Ce partenariat entre le ministère de la Santé Publique et l'ONG Sentinelles est un exemple de la mobilisation de tous les acteurs pour lutter contre cette maladie. L'objectif est de réduire l'impact du noma sur la vie des personnes touchées et de leur permettre de retrouver une vie normale.





Comment bénéficier de cette campagne ?





Les personnes intéressées peuvent se rendre au service de chirurgie pédiatrique du CHU de la mère et de l'enfant pour obtenir plus d'informations. Il est également possible de contacter les organisateurs au 66 30 25 60 et 60 28 50 28.