TCHAD

Tchad : Une compétition d'anglais pour les jeunes à Abéché


Alwihda Info | Par Hambali Nassour Ourada - 30 Août 2025


L'association des anciens élèves du lycée Itno d'Abéché (ARLIA) a lancé ce vendredi 29 août 2025 une compétition inter-centres d'anglais. L'objectif est de promouvoir l'apprentissage de la langue anglaise auprès des jeunes d'Abéché, en favorisant l'émulation intellectuelle et la pratique.


  La cérémonie d'ouverture a été présidée par le délégué provincial de la Jeunesse et des Sports du Ouaddaï, Brahim Adoum Oumar, qui a salué l'initiative. Il a rappelé l'importance de maîtriser l'anglais pour le développement personnel et professionnel. Le président de l'ARLIA, Mahamat Ali Hassan, a quant à lui détaillé le programme de la compétition qui inclura des débats, des présentations orales, des quiz et des jeux de rôle. Ces épreuves, qui se dérouleront sur plusieurs jours, permettront d'évaluer les compétences linguistiques et la capacité de communication des participants.
 
Les résultats seront annoncés lors d'une cérémonie de clôture prévue la semaine prochaine.


