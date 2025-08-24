Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Une délégation étudie le modèle de gestion foncière en Ouganda


Alwihda Info | Par - 25 Août 2025


Une délégation du ministère tchadien de l'Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH) s'est rendue en Ouganda pour une mission stratégique. Conduite par le directeur général du Cadastre, Idriss Bachar Kary, l'équipe étudie le modèle ougandais de gestion foncière dans le but de s'en inspirer pour moderniser le système tchadien.


Tchad : Une délégation étudie le modèle de gestion foncière en Ouganda


 

Vers une gestion foncière plus transparente et efficace

 
La mission se concentre sur le Système National Ougandais d'Information Foncier (UgNLIS), un modèle numérisé et performant qui couvre l'ensemble de la chaîne de gestion foncière. En Ouganda, l'obtention d'un titre de propriété prend moins de deux mois, contre plus de six mois au Tchad.

 
La modernisation du cadastre tchadien permettrait de sécuriser la propriété, de réduire les fraudes et d'augmenter les recettes publiques. Elle contribuerait également à apaiser les conflits fonciers, qui sont une source de tensions sociales dans le pays.

 
Cette mission, soutenue par des partenaires comme la Banque mondiale, vise à renforcer la coopération Sud-Sud.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


