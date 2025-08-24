Tchad : Une délégation étudie le modèle de gestion foncière en Ouganda





Vers une gestion foncière plus transparente et efficace

La mission se concentre sur le Système National Ougandais d'Information Foncier (UgNLIS), un modèle numérisé et performant qui couvre l'ensemble de la chaîne de gestion foncière. En Ouganda, l'obtention d'un titre de propriété prend moins de deux mois, contre plus de six mois au Tchad.





La modernisation du cadastre tchadien permettrait de sécuriser la propriété, de réduire les fraudes et d'augmenter les recettes publiques. Elle contribuerait également à apaiser les conflits fonciers, qui sont une source de tensions sociales dans le pays.





Cette mission, soutenue par des partenaires comme la Banque mondiale, vise à renforcer la coopération Sud-Sud.