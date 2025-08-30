Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Une entrepreneuse propose de créer une association pour les femmes dans le domaine de l'électricité


Alwihda Info | Par - 31 Août 2025


Rothé Kaba Bénédicte, ingénieure en génie électrique, a contacté la ministre de la Femme et de la Petite Enfance, Kitoko Gata Ngoulou, pour lui proposer de soutenir la création d'une association. Ce projet vise à rassembler les femmes et les jeunes filles tchadiennes dans les métiers de l'électricité et des sciences.


Tchad : Une entrepreneuse propose de créer une association pour les femmes dans le domaine de l'électricité


  L'association, qui regrouperait des ingénieures, techniciennes et étudiantes, aurait pour but de :
  • Renforcer leurs compétences grâce à des formations pratiques.
  • Inspirer la future génération à choisir des carrières scientifiques.
  • Apporter des solutions concrètes pour l'électrification rurale.
Dans son message à la ministre, Mme Kaba Bénédicte a lancé un appel aux femmes tchadiennes pour qu'elles "n'abandonnent rien" dans leur parcours entrepreneurial, estimant que leur courage est essentiel pour l'avenir de la nation. Elle a souligné que l'association espère obtenir le soutien du ministère pour réaliser ce projet.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 29/08/2025

Tchad : Suspension des autorisations de défrichement pendant la saison pluvieuse

Tchad : Suspension des autorisations de défrichement pendant la saison pluvieuse

Tchad : Prestation de serment de six nouveaux notaires à Abéché Tchad : Prestation de serment de six nouveaux notaires à Abéché 29/08/2025

Populaires

Tchad : Le retour des Sao à domicile après six ans d'absence

30/08/2025

Tchad : L'insalubrité du poisson séché au marché de Dembé

30/08/2025

Togo : Coupures d'électricité à Lomé pour des travaux

30/08/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/08/2025 - Achta Mahamat

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions

Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink Tchad : Quand la dot de mariage s'adapte à la modernité avec Starlink 25/08/2025 - Khadidja Oumar Abdoulaye

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter