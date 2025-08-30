Tchad : Une entrepreneuse propose de créer une association pour les femmes dans le domaine de l'électricité

L'association, qui regrouperait des ingénieures, techniciennes et étudiantes, aurait pour but de :
- Renforcer leurs compétences grâce à des formations pratiques.
- Inspirer la future génération à choisir des carrières scientifiques.
- Apporter des solutions concrètes pour l'électrification rurale.
Dans son message à la ministre, Mme Kaba Bénédicte a lancé un appel aux femmes tchadiennes pour qu'elles "n'abandonnent rien" dans leur parcours entrepreneurial, estimant que leur courage est essentiel pour l'avenir de la nation. Elle a souligné que l'association espère obtenir le soutien du ministère pour réaliser ce projet.