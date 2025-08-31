Tchad : Une formation en TIC pour les meilleurs élèves du 4e arrondissement





L'objectif de cette formation est de donner aux jeunes les outils nécessaires pour leur réussite scolaire et professionnelle. Le maire, Adam Moussa Adam, a souligné l'importance de cette initiative pour le développement du pays, déclarant que "l’avenir du Tchad passe par une jeunesse bien formée et capable de s’approprier les nouvelles technologies."







Le programme inclura des cours sur les outils numériques, la recherche en ligne et les compétences de communication moderne. Adam Moussa Adam a encouragé les bénéficiaires à être un modèle de réussite pour les autres communes de la capitale.