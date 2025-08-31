Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Une formation en TIC pour les meilleurs élèves du 4e arrondissement


Alwihda Info | Par Khadidja Oumar Abdoulaye - 1 Septembre 2025


La Commune du 4ᵉ arrondissement de N’Djamena, en partenariat avec l'Institut ISESCO et l’UNESCO, a lancé ce lundi 1ᵉʳ septembre une formation en technologies de l'information et de la communication (TIC). L'initiative s'adresse à 20 élèves majors des établissements secondaires du 4e arrondissement et se tiendra jusqu'au 5 septembre.


Tchad : Une formation en TIC pour les meilleurs élèves du 4e arrondissement


  L'objectif de cette formation est de donner aux jeunes les outils nécessaires pour leur réussite scolaire et professionnelle. Le maire, Adam Moussa Adam, a souligné l'importance de cette initiative pour le développement du pays, déclarant que "l’avenir du Tchad passe par une jeunesse bien formée et capable de s’approprier les nouvelles technologies."


 
Le programme inclura des cours sur les outils numériques, la recherche en ligne et les compétences de communication moderne. Adam Moussa Adam a encouragé les bénéficiaires à être un modèle de réussite pour les autres communes de la capitale.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 01/09/2025

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire

Tchad : vente du pain au marché de Diguel, quand la poussière devient un risque sanitaire

Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje Tchad : Une campagne de reboisement à Fadje 01/09/2025

Populaires

Pluie torrentielle à Mao : L’École Moto menacée par un Ravin

31/08/2025

Tchad : Sarh accueille l'Assemblée nationale des anciens jécistes

31/08/2025

Tchad : Sensibilisation contre le choléra dans le Ouaddaï

01/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 29/08/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Les enfants travailleurs face à l'indifférence

Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions Tchad : Réussite et richesse, un débat entre deux visions 25/08/2025 - Achta Mahamat

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter