Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental)


Alwihda Info | Par - 24 Octobre 2025


En réponse aux graves inondations qui ont touché la province du Logone Oriental en 2024, la Croix-Rouge du Tchad a organisé, avec l’appui de l'IFRC (Fédération internationale des Sociétés de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge), une opération de reboisement dans la périphérie de Doba.


Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental)


  Mille jeunes arbres ont été plantés pour restaurer les sols, protéger les berges et contribuer à réduire les risques d’inondations futures.
 
Les pluies diluviennes de 2024 ont provoqué d’importants dégâts : destruction d’habitations, pertes agricoles et la fragilisation des écosystèmes locaux.

 
Face à cette situation, la Croix-Rouge du Tchad et la Fédération internationale se sont mobilisées pour venir en aide aux populations sinistrées à travers plusieurs interventions, dont la restauration de la végétation – un élément clé pour prévenir l’érosion et renforcer la résilience des communautés.

 
En parallèle, la commune de Doba a reçu 250 plants d’embellissement destinés à verdir et à embellir les abords de l’Hôtel de Ville.
 
Cette initiative s’inscrit dans les actions de relèvement post-crise menées par la Croix-Rouge du Tchad pour protéger l’environnement, réduire les risques de catastrophes et accompagner les communautés vers une résilience durable.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d’une expérience d’une quinzaine d’années dans la collecte... En savoir plus sur cet auteur


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 24/10/2025

Tchad : Deux présumés malfrats présentés à la presse locale de Pala

Tchad : Deux présumés malfrats présentés à la presse locale de Pala

Tchad - Allemagne : renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur les questions humanitaires et Sécuritaires Tchad - Allemagne : renforcement de la coopération bilatérale, notamment sur les questions humanitaires et Sécuritaires 24/10/2025

Populaires

Assemblées annuelles FMI/Banque mondiale : le Tchad renforce ses partenariats en faveur du Plan «Tchad Connexion 2030»

23/10/2025

Tchad : ouverture de la session de la commission d'attribution de terrain en zone urbaine (CATSU) à Moussoro

23/10/2025

Tchad : dans le Kanem, feu de brousse hier aux alentours de 15 heures

23/10/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 22/10/2025 - Temandang Gontran

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : à Ndjamena, la réussite par procuration, une nouvelle ambition féminine ?

Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? Tchad : GCAP, le grand renoncement, l’opposition plie sous la crainte ou prépare un virage stratégique ? 22/10/2025 - Nguessitta Djimtengaye William

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter