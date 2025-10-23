Tchad : Une opération de reboisement pour la résilience post-inondations (Logone Oriental)





Mille jeunes arbres ont été plantés pour restaurer les sols, protéger les berges et contribuer à réduire les risques d’inondations futures.



Les pluies diluviennes de 2024 ont provoqué d’importants dégâts : destruction d’habitations, pertes agricoles et la fragilisation des écosystèmes locaux.





Face à cette situation, la Croix-Rouge du Tchad et la Fédération internationale se sont mobilisées pour venir en aide aux populations sinistrées à travers plusieurs interventions, dont la restauration de la végétation – un élément clé pour prévenir l’érosion et renforcer la résilience des communautés.





En parallèle, la commune de Doba a reçu 250 plants d’embellissement destinés à verdir et à embellir les abords de l’Hôtel de Ville.



Cette initiative s’inscrit dans les actions de relèvement post-crise menées par la Croix-Rouge du Tchad pour protéger l’environnement, réduire les risques de catastrophes et accompagner les communautés vers une résilience durable.