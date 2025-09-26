Alwihda Info
http://www.alwihdainfo.com
Accueil
Envoyer à un ami
Imprimer
Grand
Petit
Partager
TCHAD

Tchad : Validation du plan d'urgence sur la sécurité routière


Alwihda Info | Par Issa Mahamat Saleh Aouda - 26 Septembre 2025


Le secrétaire général du ministère des Transports, de l'Aviation civile et de la Météorologie nationale, DihoulineI Laurent, a présidé ce vendredi 26 septembre 2025 à N'Djaména la deuxième réunion du comité technique de la Commission Nationale de la Sécurité Routière (CNSR).


Tchad : Validation du plan d'urgence sur la sécurité routière


  L'objectif principal de cette rencontre était de valider le plan d'action du comité technique, qui inclut le plan d'urgence et son budget afférent. Ce document sera ensuite soumis à la CNSR.
 

Rôle du Comité et de la CNSR

 
La CNSR a été installée le 4 juin 2025 par le Premier ministre, Chef du gouvernement, l’Ambassadeur Allah Maye Halina, qui en est également le président. Elle est chargée de coordonner les actions de terrain et de faire des propositions stratégiques pour la prévention de l'insécurité routière.
 
Le comité technique, qui sert d'organe d'appui à la CNSR, est composé essentiellement des secrétaires généraux et des directeurs généraux des différentes institutions de l’État. La validation de ce plan d'urgence constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre des stratégies nationales visant à améliorer la sécurité sur les routes tchadiennes.


Pour toute information, contactez-nous au : +(235) 99267667 ; 62883277 ; 66267667 (Bureau N'Djamena)
A NE PAS MANQUER

TCHAD - 26/09/2025

Tchad : lutte contre les moustiques à N’Djamena, des quartiers laissés pour compte

Tchad : lutte contre les moustiques à N’Djamena, des quartiers laissés pour compte

Tchad : le CEMGA restaure l’autorité de l’Etat par le dialogue Tchad : le CEMGA restaure l’autorité de l’Etat par le dialogue 26/09/2025

Populaires

N’Djamena accueille le Colloque international sur la lutte contre les discours de haine, couplé au 30ᵉ anniversaire de la HAMA

25/09/2025

Tchad : à N’Djamena, trois jeunes condamnés à 5 ans de prison pour un braquage nocturne

25/09/2025

Tchad : tentative de vol à la poudre de piment à Farcha, l’affaire renvoyée devant le tribunal

25/09/2025
TRIBUNE & DEBATS

POINT DE VUE - 29/08/2025 - Dr. Rokia Ahjou

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

La stratégie marocaine contre le terrorisme : une approche globale et multidimensionnelle

Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée Tchad : Abderaman Koulamallah appelle à la réconciliation et à une mémoire partagée 25/08/2025 -

ANALYSE - 25/09/2025 - Temandang Gontran

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Tchad : quand la communication institutionnelle masque l’absence d’impact réel

Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné Refus de visa pour conjoint de français annulé par le Juge administratif : Le consul de France à Oran condamné 22/09/2025 - Me Fayçal Megherbi

REACTION - 23/08/2025 - Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

"Par le regard du Tchadien", tribune de Albadour Acyl Ahmat Akhabach

Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS Politique : Maaouiya Abderahim Bremé appelle à la cohésion et au respect des valeurs du parti MPS 13/08/2025 - Maaouiya Abderahim Bremé

© 2024 Alwihda Info
À propos d'Alwihda - Historique - Contact - Newsletter