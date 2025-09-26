Tchad : Validation du plan d'urgence sur la sécurité routière





L'objectif principal de cette rencontre était de valider le plan d'action du comité technique, qui inclut le plan d'urgence et son budget afférent. Ce document sera ensuite soumis à la CNSR.

Rôle du Comité et de la CNSR

La CNSR a été installée le 4 juin 2025 par le Premier ministre, Chef du gouvernement, l’Ambassadeur Allah Maye Halina, qui en est également le président. Elle est chargée de coordonner les actions de terrain et de faire des propositions stratégiques pour la prévention de l'insécurité routière.



Le comité technique, qui sert d'organe d'appui à la CNSR, est composé essentiellement des secrétaires généraux et des directeurs généraux des différentes institutions de l’État. La validation de ce plan d'urgence constitue une étape cruciale dans la mise en œuvre des stratégies nationales visant à améliorer la sécurité sur les routes tchadiennes.