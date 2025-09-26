Tchad : Casmir Bétel et PariezCash offrent 50 kits scolaires aux orphelins





L'éducation, « espoir vivant de la société »

Dans son intervention, Casmir Bétel a rappelé l’importance de l’éducation comme clé d’un avenir meilleur. « Vous êtes la force silencieuse, le courage discret, mais surtout l’espoir vivant de notre société », a-t-il lancé aux enfants, les encourageant à persévérer malgré les difficultés et à ne jamais abandonner leurs rêves.



Grâce au soutien de PariezCash, 50 sacs scolaires ont été remis, contenant des cahiers, des crayons et les fournitures nécessaires pour la rentrée. En plus de ces outils pédagogiques, les enfants ont également reçu des enveloppes financières pour couvrir leurs frais d’inscription scolaire.



Un engagement durable

Ce geste, selon les organisateurs, vise non seulement à équiper les enfants pour la rentrée, mais aussi à leur donner confiance en eux et à les aider à bâtir un avenir meilleur.

« Nous sommes fiers d’être avec vous aujourd’hui et nous continuerons, autant que possible, à marcher à vos côtés », a conclu Casmir Bétel, avant de remercier les responsables de l’orphelinat pour leur engagement quotidien auprès de ces jeunes.