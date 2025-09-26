Alwihda Info
TCHAD

Tchad / Pays-Bas : Signature d'un mémorandum de coopération sur l’aménagement du territoire


Alwihda Info | Par - 26 Septembre 2025


Le ministre de l’Aménagement du Territoire, de l’Urbanisme et de l’Habitat (MATUH), Mahamat Assileck Halata, a reçu en audience ce vendredi 26 septembre 2025 l'Envoyé spécial des Pays-Bas pour le Sahel.


Tchad / Pays-Bas : Signature d'un mémorandum de coopération sur l’aménagement du territoire


  Cette rencontre a été couronnée par la signature d'un mémorandum de coopération entre les deux pays, marquant la fin de la tournée de l’envoyé spécial au Tchad, qui s'est déroulée du 22 au 26 septembre.
 

Cadre de coopération et projets prioritaires

 
L'objectif du mémorandum est d'établir un cadre de coopération permettant le développement de partenariats techniques et scientifiques avec les entreprises et institutions néerlandaises compétentes. Ce partenariat vise à soutenir la mise en œuvre de la vision gouvernementale en matière d'aménagement du territoire, d'urbanisme et d'habitat au Tchad.
Les signataires collaboreront pour soutenir l'élaboration de politiques et d'outils favorisant un aménagement du territoire plus équitable, durable et inclusif.

 
Deux projets majeurs ont déjà retenu l'attention des Pays-Bas et font l'objet de démarches en cours :
  1. L’aménagement et la stabilisation des berges du fleuve Chari à N'Djaména, sur 40 km, avec une possibilité d'extension à d'autres villes.
  2. Le projet intégré d'aménagement hydroagricole sur les berges du Bahr Linia.
Peter Kum
Peter Kum est un jeune journaliste doté d'une expérience d'une quinzaine d'années dans la collecte...


