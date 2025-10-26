Alwihda Info
TCHAD

Tchad : Visite du Premier Ministre à l’École Nationale d’Administration


Alwihda Info | Par - 26 Octobre 2025


Ce samedi 25 octobre 2025, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, Amb. ALLAH MAYE Halina, s’est rendu à l’École Nationale d’Administration (ENA) pour suivre l’avancement des travaux du jury du concours d’entrée pour l’année 2025-2026.


Tchad : Visite du Premier Ministre à l’École Nationale d’Administration


  Cette visite s’inscrit dans le cadre des initiatives visant à renforcer la formation des cadres de l'administration publique, essentiels pour une gouvernance efficace. La 20e édition du concours d’entrée à l’ENA participe de cette dynamique.

 
Le Premier Ministre a, à l'occasion, exprimé sa satisfaction face au déroulement des activités organisées par le jury et a insisté sur la préservation de l’intégrité de tout le processus. Il a rappelé le soutien du Président de la République, le Maréchal MAHAMAT IDRISS DEBY ITNO, et du Gouvernement, tout en mettant l'accent sur la compétence et le mérite comme seuls critères d'admission.

 
De manière ferme, le Chef du Gouvernement a mis en garde contre toute ingérence dans ce processus et a enjoint le jury à conserver soigneusement les copies pour d’éventuelles vérifications post-résultats.

 
« Si vous avez des pressions, d'où qu'elles viennent, tenez mon Cabinet et celui du Président de la République au courant. Pas d'interférence ! » a-t-il martelé.

 
Ainsi donc, ce déplacement du Premier Ministre traduit l’engagement du Gouvernement à promouvoir une administration moderne, compétente et intègre à l'image des ambitions de la cinquième République.

 
Il faut rappeler qu'à son arrivée, le Premier Ministre, Chef du Gouvernement, a été accueilli par la Ministre Secrétaire Générale du Gouvernement, le Directeur Général de l’ENA, le Directeur Général de l’ONECS, ainsi que les membres du jury.
